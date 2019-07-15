Göğsünden, iki kurşunla...

15 Temmuz işgal girişimi gecesi meydanlara inenler arasında Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz da vardı. Kendisi Batı Trakya Türklerindendi. Zamanın yıldırıcı Yunan politikalarına karşı idealist bir mücadele veren Cambaz, “Yunan’a askerlik yapmam!” diyerek Gümülcine’deki köyünü terkedip asker kaçağı olarak İstanbul’a geldi. Önce Zeytinburnu’nda oturan Cambaz ailesi son 10 yılda 3 defa ev değiştirdi ve bu evlerin 3’ü de Çengelköy’deydi. Mustafa Cambaz, tam bir İstanbul aşığıydı ve ikamet olarak da Çengelköy’ü çok sevmişti.

TARİHİ ÇAĞRIYLA SOKAĞA ÇIKTI

Son evlerine taşınalı tam 1 ay olmuştu. 1 ayda anca yerleştikleri eve tam halıları sermiş, artık rahatça oturacaklardı ki 15 Temmuz yaşandı. Cambaz, 15 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla Çengelköy’de oturuyordu. Eve döndüğünde oğlu Beylerbeyi’nde askerlerin yol kestiğini, bir şeyler olduğunu söyledi, başta ciddiye almadı. Daha sonra televizyondan izledikleri üzerine işin ciddiyetini anladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Meydanlara inin” çağrısının hemen ardından sosyal medya hesabından “Başkomutan Erdoğan’ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz. Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı. Hatta hiç oturamamalı” yazarak dışarı çıktı.

Türkiye’deki tüm ulu camilerin fotoğrafını çeken Mustafa Cambaz, şehadetinden 1 ay evvel bunları tek bir kitapta toplamıştı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Cambaz, darbecilerin ele geçirmeye çalıştığı Çengelköy Polis Karakolu’nun önüne gitti. Darbeciler karakolu savunmaya gelen vatandaşların üzerine ateş açtığında en ön saflardaydı. Saklandığı duvarın yanından oğlunu aradı. “Asker karakolu bastı, halka ateş ediyorlar” dedi. Sonra telefon kesildi. Oğlu durmadan babasını arıyordu, sonunda çalan telefonu Çengelköy’deki hastaneden bir görevli açtı. Babasının yaralı olarak başka bir hastaneye götürüldüğünü söyledi. Sabah 05:30 civarı yoğun bakımdan cansız bedeni çıkarıldı. Bir müddet yoğun bakımda tutulmuştu. Oğlu, onun şehadetini sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: “Şehide en yakışan yerinden vurulmuş. Göğsünden. İki kurşunla. İnşallah ben de bir şehit evladıyım.”

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En sevdiği yere defnedildi

Çalışma arkadaşımız Mustafa Cambaz’ın cenazesi, Topkapı Albayrak Holding binasına getirildi, mesai arkadaşlarından helallik alındı. Merkez binasında gerçekleştirilen törene Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, İcra Kurulu Başkanı Mustafa Albayrak, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri, Muzaffer ve Kazım Albayrak, Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Ömer Bolat katıldı. Mesai arkadaşları da son yolculuğunda Cambaz’ı yalnız bırakmadı. Helallik alınmasının ardından Cambaz’ın cenazesi dua ve tekbirler eşliğinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Cambaz’ın naaşı Çengelköy Mezarlığına defnedildi.

Şehit Mustafa Cambaz

Tüm ulu camileri fotoğraflayan tek sanatçı

Mustafa Cambaz, kayıt fotoğrafçısıydı. www.mustafacambaz.com adlı internet sitesinde binlerce fotoğraf ve alt bilgilerden oluşan büyükçe bir arşivi bulunuyor. Bu arşivi herkesin kullanımına ücretsiz olarak açmıştı. Ağırlıklı olarak tarihi yapıları fotoğraflamış, pek çok araştırmacıya, sanat tarihi öğrencilerine gönüllü olarak katkıda bulunmuştu. Şehadetinden tam 1 ay evvel de en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye’deki tüm ulu camilerin fotoğraflarını tek bir kitapta toplamıştı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan bu çalışma, Türkiye Ulu Camileri adıyla Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca basıldı. Cambaz’ın hatırasını yaşatmak isteyen İETT, çalıştığı Yeni Şafak binası yakınındaki Topkapı Metrobüs durağının ismini Şehit Mustafa Cambaz olarak değiştirdi.