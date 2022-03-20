Gündem Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, bölgedeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

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Haber Merkezi AA
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
Foto/arşiv

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

Hayalet köye döndü: Bin 800 rakımdaki köy beş metre karın altında
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Kente 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Üçevler köyünde, mart ortasında kar esareti sürüyor.
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Kış şartları nedeniyle nüfusun büyük bölümü, Diyarbakır ve Muş'a göçerken, köyde kalanlar da çetin koşullara göğüs geriyor.
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Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu köyde evler, ahırlar ve odunluklar, beyaz örtü nedeniyle görünmez hale geldi.
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Köyün ilk kez mart ayında bu kadar kar aldığını belirten Hamdi Subaşı, \"6 ay karın altındayız. Kış mevsimi olmasından ötürü köyde 2 ev, tek kalıyoruz. Diğer köy sakinleriyse hayvanlarının çok olmasından ötürü Diyarbakır ve Muş'a taşınıyor...
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Kış mevsiminde burası; hayalet köye dönüyor. 6 ay boyunca burada kimseleri göremiyorsun. Köyde şu an 2 ev, tek yaşam sürdürüyor. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Köyümüzde 4 ile 5 metreyi bulan kar var. Köy halkı, geri dönüşlerini nisan ayından sonra yapıyor\" diye konuştu.
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Hayalet köye döndü: Bin 800 rakımdaki köy beş metre karın altında
Muş'ta kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 1800 rakımlı Üçevler köyünde evler ve ahırlar beyaz örtüyle kaplandı. Köy halkından Hamdi Subaşı (48), "6 ay karın altındayız. Kış mevsiminde burası; hayalet köye dönüyor" dedi.

Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı: Vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı
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Kar yağışı ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılan Kars-Iğdır kara yolunda araçlarıyla mahsur kalan 18 kişinin yardımına, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti.
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Kentte dün başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
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Sabah saatlerinde Kars-Iğdır kara yolunu kullanan birçok sürücü kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.
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Bu arada, Dağpınar beldesinde bir hastaya müdahale etmek için yola çıkan UMKE ekibi, Kars-Iğdır kara yolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşlara yardım etti.
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Yolda kalan araçları halat yardımıyla çeken ekipler, yaşlı ve çocukları da güvenli yerlere taşıdı.
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Yolda kalanlardan Hakan Çelikten, AA muhabirine, yoldan çıkarak kara saplandıklarını ifade ederek, \"2,5 saattir buradayım karayollarının aracı beni bırakıp gitti, UMKE olmazsa çıkamayacağız eşim hamile, araçta küçük çocuk var 2,5 saattir buradayız. UMKE'den Allah razı olsun.\" dedi.
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Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı: Vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı. Yetkililer vatandaşları mecbur kalmadıkları takdirde araçlarıyla kent dışına çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kutuplarda sıcaklıklar 10 derece arttı: Olağan dışı bir olay
FOTOĞRAF 105
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Antarktika'daki hava istasyonları, Concordia istasyonunda havayı eksi 12 derece, Vostok istasyonundaki havayı ise eksi 17 derece ölçtü.<br><br>
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Bölgedeki ölçümlerin, tüm zamanların ortalamasına göre 15 derece daha sıcak olduğu belirtildi.<br><br>
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Colorado eyaletindeki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi de kuzey kutbundaki sıcaklığın diğer yılların mart ortalamasına göre 10 derece daha sıcak olduğunu açıkladı.<br><br>
Title
Kutuplardaki ısı artışının, \"olağan dışı\" olduğuna dikkat çekildi.<br><br>
Title
Buz bilimci Walt Meier, kuzey kutbu çevresindeki buzulların erime noktasına yaklaştığını belirterek, \"İki kutupta zıt mevsimler yaşanıyor. Kuzey ve Güney'in aynı anda eridiği görülmemiştir. Bu kesinlikle olağan dışı bir olay.\" diye konuştu.<br><br>
Title
Ayrıca Maine Üniversitesinin iklim analizinde, cuma günü yapılan ölçümlemeye göre Antarktika'nın, 1979-2000 arasındaki ortalama sıcaklıktan yaklaşık 4,8 derece, kuzey kutbunun 3,3 derece daha sıcak olduğu, aynı tarih aralığına göre dünya genelindeki ısı artışının ise sadece 0,6 derecede kaldığına dikkat çekildi.
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Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Kutuplarda sıcaklıklar 10 derece arttı: Olağan dışı bir olay
Yapılan ölçümlerde Antarktika'nın ve kuzey kutbunun bazı kısımlarında ısı artışının, önceki yılların mart ayı ortalamasıyla karşılaştırıldığında "sıra dışı" olduğu tespit edildi. Buz bilimci Walt Meier, kuzey kutbu çevresindeki buzulların erime noktasına yaklaştığını belirterek, "İki kutupta zıt mevsimler yaşanıyor. Kuzey ve Güney'in aynı anda eridiği görülmemiştir. Bu kesinlikle olağan dışı bir olay." diye konuştu.


Sözcününhaberine yalanlama

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