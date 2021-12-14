Çanakkale'deki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak olan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.
Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00, 15.30 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri ise yapılacak.
GÜNDEM
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali
GÜNDEM
Beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'den adalara yarınki feribot seferleri iptal
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkenin batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Açıklamada, \"Rüzgarın cuma gününden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometresaat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometresaat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometresaat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" denildi.
Ayrıca fırtınanın 10 Aralık saat 00.00 ile 12 Aralık saat 18.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.<br><br>
İzmir, Muğla, Aydın'a turuncu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Denizli, Burdur, Isparta, Konya'ya da sarı kodlu uyarı yapıldı.<br><br>
MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:<br><br>Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Turuncu: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.<br>
Meteorolojiden 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi bulacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi. Üç ile turuncu, 21 ile de sarı kodlu uyarı yapıldı.