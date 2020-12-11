Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Amatör balıkçı Dilaver Usta, Karar kapsamında olta balıkçılığıyla ilgili 3 metre yerler belirlenirse, herkes için daha iyi olacaktır. Şu anda biz kurallara uyuyoruz. Maske ve mesafeye dikkat ediyoruz. Alınan karardan memnunum ve herkesin de uymasını tavsiye ederim dedi.