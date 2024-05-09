Gökçeada'ya yapılacak yarın ki bazı feribot seferleri iptal

Meteoroloji, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için toz taşınımı uyarısında bulundu. Ayrıca İzmir ve Ege Denizi'nde yarından itibaren fırtına beklendiği, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.