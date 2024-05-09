Gökçeada'ya yapılacak yarın ki bazı feribot seferleri iptal

Feribot
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan
Gestaş
Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “10.05.2024 Cuma (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 22.30, Kabatepe'den ise saat 21.00 seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.
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7 saat önce