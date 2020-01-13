Göksel Gümüşdağ, İBB Meclisi Başkanvekilliği görevinden istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Ocak ayı ilk toplantısı Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı. Toplantıya İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlık yaptı.





Gümüşdağ görevinden ayrıldı



Göksel Gümüşdağ, toplantının sonunda 17 Ocak 2020 Cuma günü itibariyle Meclis 1.Başkanvekilliği görevinden ayrılacağını açıkladı. "Bu şerefli mecliste 15 Temmuz şehit ve gazilerimiz var. Bu gazi meclis de 16 yıl meclis başkanlığını yapmak bana nasip oldu" diyen Gümüşdağ “Başakşehir Futbol Kulübüne olan tutkumu biliyorsunuz. Zaman zaman dört ayrı görev yapmak nasip oldu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekilliği ve fabrika. Bana anlayış gösteren eşme ve kızıma da bu konuda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bu zamana kadar verdiği destek ve güveninden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra meclis üyesi sıfatıyla aranızda olacağım" ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı da Gümüşdağ'a yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür ettiler. Gümüşdağ'ın 17 Ocak'taki istifasının ardından Şubat ayı meclis toplantısında Meclis 1. Başkanvekilliği için seçim yapılması bekleniyor.



Göksel Gümüşdağ kimdir