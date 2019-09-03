Göksu: Vakıflara sitem değil, teşekkür edilmesi gerekir

Son günlerde kamu yararına hizmet veren vakıflar üzerinden yürütülen algı operasyonuna Esenler Belediye Başkanı ve İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan itiraz geldi.

"Yürütülen algı operasyonu aslında bu vakıfların misyonuna karşı birilerinin siyasal duruşunu göstermektedir" diyen Göksu, "Mesele para meselesi değil, zihniyet meselesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Vakıf bütçelerinin yüzde 1'ine bile tekabül etmiyor

İBB'nin vakıflarla yapmış olduğu protokolleri feshetmesine de değinen Göksu, "Ortak hizmet protokolünde yurt kirası ve tefrişat gibi hususlar, bu vakıfların giderleri açısından bütçelerinin yüzde birine bile tekabül etmemektedir" vurgusunu yaptı.

Göksu şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekir ki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarında sanki bu vakıflara oluk oluk para aktarıldığı ima edilmeye çalışılmaktadır. Kesinlikle geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vakıflara hiçbir nakdi para aktarımı yapılmamıştır.

"160 milyonluk yapılmış bir bina bulunmamaktadır"

Bu vakıflar Bakanlar Kurulu tarafından kamu yararına çalışan vakıflar olarak belirlenmiştir. Vakıfların her biri bu ülkenin çocuklarına eğitim öğretim imkanı sunmak açısından büyük fedakarlıklarla çalışmış vakıflardır. Yaptığımız ön çalışmada gördüğümüz tabloda Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıkladığı miktarda herhangi bir yardım da söz konusu değildir. Örneğin; 160 milyonluk bir binadan bahsedilmekte, bu vakıfların içerisinde 160 milyonluk yapılmış bir bina bulunmamaktadır.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu vakıflarla yapmış olduğu ortak hizmet protokolünde yurt kirası ve tefrişat gibi hususlar bu vakıfların giderleri açısından genel vakıfların bütçelerinin yüzde birine bile tekabül etmemektedir. Bu vakıflar, kanunun belediyelere vermiş olduğu birçok sorumluluğun kendi gönüllülük ilişkisi etrafında kamunun yükünü alan vakıflardır.

"Vakıflara sitem değil, teşekkür edilmeli"

Bu vakıflara sitem değil, teşekkür edilmesi gerekir. Çünkü bu vakıfların yetiştirmiş olduğu, eğitimine katkıda bulunduğu öğrenciler bu toprakların milli, vicdani değerlerine sahip çıkacak ve milletin bekası için hayatlarını ortaya koyacak nesillerdir

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"Mesele para değil, zihniyet meselesidir"

Vakıflar üzerinden yürütülen algı operasyonu aslında bu vakıfların misyonuna karşı birilerinin siyasal duruşunu göstermektedir. Bu açıdan mesele para değil, zihniyet meselesidir"