Göksu'dan 23 bin kişiyi işten çıkararak 66 bin partizanı belediyeye alan CHP'li İBB'ye tepki: Hani söz namustu?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim döneminde cumhurbaşkanı adaylığına, şimdilerde ise CHP Genel Başkanlığı'na talip olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu. İmamoğlu'nun belediyecilikten çok siyasi konulara odaklandığını ifade eden Özdağ, "Ekrem İmamoğlu bu beş seneyi İstanbul Belediye Başkanı olarak geçirmedi. Geçirseydi seçilebilirdi. Ekrem Bey, bu beş seneyi Cumhurbaşkanı nöbetçi adayı olarak geçirdi." dedi.