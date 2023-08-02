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Göksu'dan 23 bin kişiyi işten çıkararak 66 bin partizanı belediyeye alan CHP'li İBB'ye tepki: Hani söz namustu?

'İstanbul’un kaybolan yılları' başlıklı bir basın toplantısı düzenleyen İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB'nin ihtiyaç dışı harcamalarından, engelleniyoruz iddiasına kadar pek çok konuya belgeleriyle cevap verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bütün işçilere namus sözü veriyorum" açıklamasını hatırlatan Göksu, "Kimseyi çıkarmayacağız dediler. 23 bin 298 kişiyi işten çıkardılar. 66 bin 712 partizan yandaşı işe aldılar." dedi. Göksu, "İmamoğlu’nun denetim raporlarında bulabildiğimiz kadarıyla reklama 908 milyon, depreme 63.5 milyon harcandı" dedi.

13:08 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'İstanbul’un kaybolan yılları' başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'İstanbul’un kaybolan yılları' başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'İstanbul’un kaybolan yılları' başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Burada bir sunum gerçekleştiren Göksu, CHP'li İBB'nin ihtiyaç dışı harcamalarından, engelleniyoruz iddiasına kadar pek çok konuya belgeleriyle cevap verdi.

"66 bin 712 partizan yandaşı işe aldılar"

Göksu, yerel seçim döneminde namus söz veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını hatırlatarak
"23 bin 298 kişiyi işten çıkardılar 66 bin 712 partizan yandaşı işe aldılar"
ifadesini kullandı.

"Reklama 908 milyon, depreme 63.5 milyon harcadılar"

İmamoğlu’nun “engelleniyoruz” iddiasına belgeleriyle cevap veren Göksu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kimseyi çıkarmayacağız dediler 23 bin 298 kişiyi işten çıkardılar 66 bin 712 partizan yandaşı işe aldılar.
İstanbul son 4 yılda inkar, iftira, intihal, yandaşlık, algı, şov ve mazeretle yönetildi.
İmamoğlu’nun denetim raporlarında bulabildiğimiz kadarıyla reklama 908 milyon depreme 63.5 milyon harcadı.
4 yıl önce İstanbul’da akıllı duraklar vardı, şimdi akıllı duraklar nerede?
İmamoğlu döneminde başta CHP’li Özgür Karabat ile bağlantılı şirketlere verilen ihalelerde indirim yapılmadığı için İBB 1.545.683.579 TL’dir. Sadece bu paraya 256 otobüs alınırdı.
İBB’ye partizanca aldığı personellerin kamuya maliyeti 25 milyar TL’dir.
Rahmetli Kadir Topbaş döneminde metrolar için kullanılan sloganı bile çalmışlar."

İmamoğlu AK Parti projelerini sahipleniyor: CHP'li İBB iki yıl çivi çakmadı Zeytinburnu Belediyesi 38 günde bitirdi
İmamoğlu AK Parti projelerini sahipleniyor: CHP'li İBB iki yıl çivi çakmadı Zeytinburnu Belediyesi 38 günde bitirdi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Zeytinburnu'nda hayata geçirdikleri projelerle çok şeyin değiştiğini iddia etti. İmamoğlu'nun bu paylaşımı sonrası tvnet ekranlarında açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, söz konusu iddiaları yalanladı. İmamoğlu'nun AK Parti döneminde başlanan projeleri sahiplendiğini ifade eden Arısoy, Marmaray üzerinin yeşil alanla kaplanması projesinin iki yıl boyunca tamamlanmadığını, İBB tarafından kendilerine, "Biz yapamıyoruz, siz yapın" ifadeleriyle yazı gönderildikten sonra 38 günde tamamladıklarını belirtti.


#Mehmet Tevfik Göksu
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
37 dakika önce
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