Göksu'dan 23 bin kişiyi işten çıkararak 66 bin partizanı belediyeye alan CHP'li İBB'ye tepki: Hani söz namustu?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'İstanbul’un kaybolan yılları' başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'İstanbul’un kaybolan yılları' başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Burada bir sunum gerçekleştiren Göksu, CHP'li İBB'nin ihtiyaç dışı harcamalarından, engelleniyoruz iddiasına kadar pek çok konuya belgeleriyle cevap verdi.
"66 bin 712 partizan yandaşı işe aldılar"
"Reklama 908 milyon, depreme 63.5 milyon harcadılar"
İmamoğlu’nun “engelleniyoruz” iddiasına belgeleriyle cevap veren Göksu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: