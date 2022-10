Göksu'dan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanına sert sözler: Beceriksizliklerini 'engelleniyoruz' yalanıyla örtmeye çalışıyorlar

AK Parti'li 11 büyükşehir belediye meclis grup başkanvekili, Adana’da toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının 4'üncü yılını geride bırakmasına rağmen hala kendi şehirleriyle ilgili hiçbir projeden bahsedemediklerini ve sadece aciziyet deklarasyonları yayınladıklarını söyledi.

"KENDİ BECERİKSİZLİKLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının proje üretmediğini söyleyen Göksu, "Kendi beceriksizliklerini örtmeye çalıştıkları bu haykırışlarını, gittiğimiz her kentte en doğru şekilde gerçekleri ifade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HER CÜMLENİN SONUNA 'ENGELLENİYORUZ' YALANINI EKLİYORLAR"

Göksu, "AK Parti olarak, bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda milletin ve şehrimizin geleceğine ilişkin her şeyi doğru adımlarla ve doğru şekilde karar vererek yolumuza devam ediyoruz. 4'üncü yılını geride bırakacak bir seçim dönemi olmasına rağmen, hala 11 büyükşehir belediye başkanı, kendi şehirleriyle ilgili hiçbir projeden bahsedemedikleri için sadece acziyet deklarasyonları yayınlıyorlar. Bunu yaparken de her cümlenin sonuna; ‘engelleniyoruz’ yalanını ekliyorlar. Kendi beceriksizliklerini örtmeye çalıştıkları bu haykırışlarını, gittiğimiz her kentte en doğru şekilde gerçekleri ifade edeceğiz" diye konuştu.

REKLAM

"MİLLETİMİZ HESABINI SANDIKTA SORACAKTIR"

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Göksu, "CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanın 'kaynaklarımız kesiliyor, engelleniyoruz' yalanına sarılmasının tek sebebi korkudur. Çünkü halka verecekleri hesap zamanı yaklaşmaktadır. Aziz milletimiz, verdikleri hiçbir sözde durmayan CHP’li başkanlara bunun hesabını sandıkta soracaktır." dedi.