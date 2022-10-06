Göksu'dan metro projesi imzasının geçen hafta atıldığını Twitter'dan öğrenen İmamoğlu'na tepki: Artık laf değil iş üretin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ataşehir-Göztepe Metrosu için kredi bulduklarını ancak Hazine ve Maliye Bakanlığının bunu aylardır imzalamadığını söyledi.

İmamoğlu'nun bu iddiası üzerine Bakan Nebati'den açıklama geldi. Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı.” dedi.

İMZANIN ATILDIĞINI TWİTTER'DAN ÖĞRENDİ

İmamoğlu ise Bakan Nebati'nin bu paylaşımı üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Bakan Nebati; öncelikle 16 milyon İstanbullu adına bu imza için teşekkür ederim. Hizmetlerin, halkımıza daha hızlı sunulması konusunda sıkı işbirliğine ve diyaloğa hazırız."

REKLAM

"GÜNAYDIN SAYIN BAŞKAN"

Metro projesi için atılması gereken imzanın geçen hafta atıldığını Twitter'dan öğrenen Ekrem İmamoğlu'na İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu'dan tepki geldi. Göksu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın Sayın Başkan…

İstanbul’la o kadar ilgilisiniz ki, şehrimizle alakalı alınan önemli kararların sonuçlarını bile Twitter’dan öğreniyorsunuz.

Zaman hızla geçiyor. Artık laf değil iş üretin."

Günaydın Sayın Başkan…



İstanbul’la o kadar ilgilisiniz ki, şehrimizle alakalı alınan önemli kararların sonuçlarını bile Twitter’dan öğreniyorsunuz.



Zaman hızla geçiyor. Artık laf değil iş üretin. pic.twitter.com/0nqmWwCKC8 REKLAM October 5, 2022