Gündem Gökyüzü gündüz gibi aydınlandı Çamlıca Kulesine yıldırım düştüğü anlar kamerada
İSTANBUL

Gökyüzü gündüz gibi aydınlandı: Çamlıca Kulesine yıldırım düştüğü anlar kamerada

Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Haber Merkezi DHA
Gökyüzü gündüz gibi aydınlandı: Çamlıca Kulesine yıldırım düştüğü anlar kamerada
Çamlıca Kulesi

İstanbul'da gece boyunca şimşek ve gök gürültüsü etkili olurken, dün gece saatlerinde Üsküdar'da bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştüğü anlar kamerada
OYNAT 00:19
Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştüğü anlar kamerada
İstanbul'da gece boyunca şimşek ve gök gürültüsü etkili olurken, dün gece saatlerinde Üsküdar'da bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kısıklı'da oturan bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, çakan şimşeklerle gökyüzünün aydınlandığı görüldü.

Gökyüzü gündüz gibi aydınlandı: Çamlıca Kulesine yıldırım düştüğü anlar kamerada
FOTOĞRAF 10
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İstanbul'da gece boyunca şimşek ve gök gürültüsü etkili olurken, dün gece saatlerinde Üsküdar'da bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Kısıklı'da oturan bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, çakan şimşeklerle gökyüzünün aydınlandığı görüldü.
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Gökyüzü gündüz gibi aydınlandı: Çamlıca Kulesine yıldırım düştüğü anlar kamerada
Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.


İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
OYNAT 00:29
İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı caddelerde su baskınları oldu.


Gökyüzü gündüz gibi aydınlandı

Gökyüzü gündüz gibi aydınlandı

​Çamlıca Kulesine yıldırım düştüğü anlar kamerada.
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