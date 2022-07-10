İstanbul'da gece boyunca şimşek ve gök gürültüsü etkili olurken, dün gece saatlerinde Üsküdar'da bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
OYNAT 00:19
Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştüğü anlar kamerada
İstanbul'da gece boyunca şimşek ve gök gürültüsü etkili olurken, dün gece saatlerinde Üsküdar'da bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kısıklı'da oturan bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, çakan şimşeklerle gökyüzünün aydınlandığı görüldü.
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İstanbul'da gece boyunca şimşek ve gök gürültüsü etkili olurken, dün gece saatlerinde Üsküdar'da bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kısıklı'da oturan bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, çakan şimşeklerle gökyüzünün aydınlandığı görüldü.
Gökyüzü gündüz gibi aydınlandı: Çamlıca Kulesine yıldırım düştüğü anlar kamerada
Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
OYNAT 00:29
İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı caddelerde su baskınları oldu.