Gökyüzünü uçurtmayla kaplayacak: Depremzede çocuklara bayram hediyesi hazırlıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremde hayatta kalan çocuklar için bir şeyler yapmak için harekete geçtiğini belirten Eftekin, "Atölyemde bu yavrularımızı sevindirme adına uçurtma yapmaya karar verdim. Bu yıl 23 Nisan aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın 3. gününe denk geliyor.

Bayramda çocukları sevindirmek için şu ana kadar 150 uçurtma yaptım, bunu 200-250'ye tamamlayıp bitirmek istiyorum.