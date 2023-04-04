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Gökyüzünü uçurtmayla kaplayacak: Depremzede çocuklara bayram hediyesi hazırlıyor

Antalya'da, 1999 depreminde yakınlarını kaybeden emekli polis memuru Veysel Eftekin, depremzede çocukları sevindirmek için atölyesinde uçurtma yapıyor. Bu yıl 23 Nisan'ın Ramazan Bayramı'nın 3. gününe denk geldiğini belirten Eftekin, "Bayramda çocukları sevindirmek için şu ana kadar 150 uçurtma yaptım, bunu 200-250'ye tamamlayıp bitirmek istiyorum." dedi.

18:03 . 4/04/2023 الثلاثاء
AA
Emekli polis memuru Veysel Eftekin, depremzede çocukları sevindirmek için atölyesinde uçurtma yapıyor.

Emekli polis memuru Veysel Eftekin, depremzede çocukları sevindirmek için atölyesinde uçurtma yapıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Veysel Eftekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evini kaybeden, aileleriyle çadır ve konteynerlerde yaşamaya başlayan çocukların yüzünü güldürmek uçurtma yapmaya başladı.

  • Antalyalı öğrencilerin üzerine notlar yazdığı uçurtmaları Ertekin, Hatay'a giderek 23 Nisan'da çocuklara hediye edecek.

Yardımsever Eftekin, gazetecilere, kendisinin 1999 depreminde ailesinden 4 kişiyi kaybettiğini söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremde hayatta kalan çocuklar için bir şeyler yapmak için harekete geçtiğini belirten Eftekin, "Atölyemde bu yavrularımızı sevindirme adına uçurtma yapmaya karar verdim. Bu yıl 23 Nisan aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın 3. gününe denk geliyor.
Bayramda çocukları sevindirmek için şu ana kadar 150 uçurtma yaptım, bunu 200-250'ye tamamlayıp bitirmek istiyorum.
" dedi.

Antalya'dan Hatay'a giderek uçurtmaları çocuklara hediye edeceğini aktaran Eftekin, Antalya'daki öğrencilerin de uçurtmaların üzerine insanın kalbine dokunan notlar yazdığını vurguladı.

Eftekin, ayrıca Antalya'ya gelen depremzede çocuklara da yaptığı uçurtmalardan hediye ettiğini ve çocukların çok sevindiğini ifade etti.



#Deprem
#Afetzede çocuklar
#Antalya
#Uçurtma
#Veysel Eftekin
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