Gökyüzünü uçurtmayla kaplayacak: Depremzede çocuklara bayram hediyesi hazırlıyor

Emekli polis memuru Veysel Eftekin, depremzede çocukları sevindirmek için atölyesinde uçurtma yapıyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Veysel Eftekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evini kaybeden, aileleriyle çadır ve konteynerlerde yaşamaya başlayan çocukların yüzünü güldürmek uçurtma yapmaya başladı.
- Antalyalı öğrencilerin üzerine notlar yazdığı uçurtmaları Ertekin, Hatay'a giderek 23 Nisan'da çocuklara hediye edecek.
Yardımsever Eftekin, gazetecilere, kendisinin 1999 depreminde ailesinden 4 kişiyi kaybettiğini söyledi.
Antalya'dan Hatay'a giderek uçurtmaları çocuklara hediye edeceğini aktaran Eftekin, Antalya'daki öğrencilerin de uçurtmaların üzerine insanın kalbine dokunan notlar yazdığını vurguladı.
Eftekin, ayrıca Antalya'ya gelen depremzede çocuklara da yaptığı uçurtmalardan hediye ettiğini ve çocukların çok sevindiğini ifade etti.