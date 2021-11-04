Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek UYUM Öğrencileri ile mutfağa girdi

İlçede yaşayan 2 bine yakın engelli bireyi tespit ettiklerini ve onların yeniden hayata bağlayacak çalışmalara imza atmak istediklerini, UYUM’un hem Ankara hem de Gölbaşı için büyük şans olduğunu ve merkeze büyük önem verdiğini her fırsatta dile getiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “UYUM ile öğrencilerimiz hem el becerilerini geliştiriyor hem de her gün yepyeni şeyler öğrenerek yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Merkezimiz kapılarını açtığı günden bu zaman dilimine kadar çok güzel etkinliklere ve organizasyonlara imza atıyor. Engelli kardeşlerimizin neler başarabileceğini bizlere UYUM gösterecek. İnşallah engelli çocuklarımız için açacağımız okul ve eğitim merkezleri katlanarak çoğalır. Biz burada bu çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Engelsiz bir toplum olma yolunda atılan adımların Başkentimizde artmasını arzu ederiz” dedi.

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Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanı Murat Karakurt ise program sebebiyle Başkan Ramazan Şimşek’e teşekkür ederek “Öğrencilerimiz bugün İç Anadolu Bölgemize ait kıymetli bir ürünü sofralarımıza taşıdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir merkezi vatandaşların hizmetine açan Başkanımız Ramazan Şimşek’ten ve eşi Yeşim Şimşek’ten Allah razı olsun” dedi.