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ANKARA

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten belediye memurlarına yüzde yüz müjde

Gölbaşı Belediyesi, Türk Yerel Hizmet Sendikası ile belediye memurlarına dair sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzaladı. Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan memurlara yapılan sözleşme ile bürüt üzerinden yüzde yüz sosyal denge tazminatı verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek açıklama yaptı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek açıklama yaptı.

Türk Yerel Hizmet Sendikası Başkanı Ahmet Ragıp Hızal Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“2021 yılı için Gölbaşı Belediyemiz ile Türk Yerel Hizmet Sendikamız arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalıyoruz. Ankara da 25 ilçe bir de büyükşehir belediyemiz var. Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’in takdiri ile sosyal denge tazminatımız bu yıl yüzde yüz üzerinden hesaplanacak. Bu davranış 25 ilçe belediyeye ve büyükşehir belediyesine örnek oldu. Belediye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyen Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’e çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Ramazan Şimşek, göreve geldiğinden itibaren hem belediyenin asli hizmetlerini aksatmadan Gölbaşı halkına en iyi hizmeti vermek için çalıştı hem de belediyenin mali yapısını düzeltti. Çalışanın ise hakkını verdi. Bütün belediyelerden ve başkanlarından aynı tutumu bekliyoruz. Güçlü başkan güçlü belediye ve güçlü sendika ile çalışanlarının yanında oldu.”

Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan memurlara yapılan sözleşme ile bürüt üzerinden yüzde yüz sosyal denge tazminatı verildi.

Gölbaşılı hemşerilerimize hayırlı olsun

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise mali yapılarındaki düzelme ile hem çalışanlarının ücretlerini iyileştirdiklerini hem de Gölbaşılı hemşerilere hizmet verdiklerini aktararak “Yapmış olduğumuz tasarruflarımız neticesinde ekonomimizi düzelttik. Gölbaşı sadece belediye başkanı tarafından yürütülmüyor. Sizlerin sayesinde, çalışanlarımız ile hak ettiğimiz yerdeyiz. Biz bir aileyiz. Gücümüz birlikte güzel. 2021 yılını Gölbaşı’nın ve belediyemizin şahlanacağı bir yıl olarak ilan ediyoruz. Sosyal denge tazminatlarınız sizlere ve ailenize hayırlı olsun. Allah güle güle harcamayı nasip etsin” dedi.

Çalışan memurlar Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkürlerini iletti. Türk Yerel Hizmet Sendikası Başkanı Ahmet Ragıp Hızal’ın, Ramazan Şimşek'e çiçek ve Kuran-ı Kerim hediye etmesi ile tören son buld

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