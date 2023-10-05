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Gölbaşı Belediyesi mağara çevresindeki düzenlemelere hız verdi

Gölbaşı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü alanına kurduğu serada çeşitli türlerde yıllık ve mevsimlik çiçek üretimine devam ediyor. Belediye ekipleri ayrıca turizme kazandırılan Tulumtaş Mağarası ve ilçedeki park ve bahçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

16:18 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gölbaşı Belediyesi

Gölbaşı Belediyesi

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Müdürlüğün bünyesinde kurulan atölye ve seralarda her gün mesai yoğun geçiyor.


Seralarda park, yeşil alan ve refüjlere dikilecek çiçekler az maliyetle çelikleme yöntemiyle çoğaltılıp üretilirken, atölyelerde banklar, çöp konteynerleri, kamelyalar yapılıyor.


Seralarda üretilen gül, lavanta, biberiye gibi çiçekler ilçedeki parklara dikilerek renk cümbüşü yaşanması sağlanıyor. 

Atölyelerde can dostlarımız da unutulmuyor. Ahşaptan yapılan kuş ve kedi yuvaları ilçedeki parklara yerleştiriliyor. Ortaya çıkarılan ürünlerin boya ve tamirat işleri de belediye ekipleri tarafından yapılıyor.


Ekipler parklardaki çim biçme ve havuz temizleme işlemlerini ise rutin olarak gerçekleştiriyor. Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi (BGMP) kapsamında ilçenin güney girişine yapılan parkta ise taş döşeme ve çevre düzenlenmesi çalışmaları yürütülüyor.

 

Tulumtaş Mağarası’nın çevresi düzenleniyor

 

Yaklaşık 30 yıl önce Ankara Çevre Yolu'nun inşası için işletilen taş ocağında yapılan çalışmalar sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası’nın Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in girişimleriyle turizme kazandırılmasının ardından bölgeye ziyaretçi akını yaşandı.


Gölbaşı Belediyesi de mağara çevresindeki düzenlemelere hız verdi. Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgede gerçekleştirdiği yeşil alan çalışmalarının yanı sıra, ziyarete gelen vatandaşların çocukları için oyun alanları oluşturdu. Bölgeye ayrıca Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından kamelyalar yerleştirildi. 

 





#Gölbaşı Belediyesi
#Tulumtaş Mağarası
#Ramazan Şimşek
#Gölbaşı Belediye Başkanı
27 dakika önce
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