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ANKARA

​Gölbaşı okulları YKS'ye hazır

Gölbaşı okulları YKS'ye hazır

27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS sınavı öncesi Gölbaşı okulları sınava hazırlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gölbaşı okulları sınava hazırlandı.
Gölbaşı okulları sınava hazırlandı.

YKS’nin 27-28 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilmesiyle harekete geçen Gölbaşı Belediyesi ekipleri okullardaki hijyen ve dezenfektan çalışmalarını tamamladı.

27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS sınavı öncesi Gölbaşı okulları sınava hazırlandı.

Sınav günü öğrencilerin ve ailelerin gönlünün rahat olması için bütün okulların hijyen kurallarına uygun şekilde temizlendiğini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek olan YKS sınavı öncesinde bizde üzerimize düşen görevleri yerine getirerek ilçemizde yer alan 36 okulumuzda dezenfektan çalışmalarımızı tamamladık. Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönülleri rahat olsun. Şimdiden bütün çocuklarımıza başarılar diliyoruz” dedi.

Ekipler okullardaki hijyen ve dezenfektan çalışmalarını tamamladı.
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