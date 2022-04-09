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Gündem Gölümüz kurtulsun diyen muhtarın göl arazisini işgal ettiği ortaya çıktı
MANİSA

'Gölümüz kurtulsun' diyen muhtarın göl arazisini işgal ettiği ortaya çıktı

Manisa'da, kuruyan Marmara Gölü'nün eski haline getirilmesi için sürekli demeç verip, su basılması çağrısı yapan Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu’nun (51), 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürerek işgal ettiği tespit edildi. Selvioğlu hakkında tutanak tutularak adli ve idari işlem başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Gölümüz kurtulsun diyen muhtarın göl arazisini işgal ettiği ortaya çıktı
Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' diye de bilinen Marmara Gölü, kuraklık nedeniyle geçen yıl ağustos ayında kurudu.

DHA

Yedi mahallede 2 bin vatandaşın geçimini sağladığı gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Göçmen kuşların terk ettiği gölün zemininde derin yarıklar oluştu, işgaller arttı.

DHA

Bazı çiftçilerin usulsüz şekilde tarıma açtığı gölün kuruyan alanlarındaki sazlıklar yakılarak traktörle sürüldü.

DHA

DRONE İLE TESPİT EDİLDİ

Göl alanında işgallerin tespiti için çalışma yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone ile bölgeyi taradı.

Manisa Valiliği, DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce kuruyan alanları işgal ettikleri belirlenen 21 kişiye cezai yaptırım uygularken, 23 hayvan damı da yıkıldı. 21 kişiye toplam 2 milyon 420 bin 779 TL idari para cezası kesildi.

MUHTAR DA ARALARINDA

Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu'nun da göl arazini işgal ettiği tespit edildi.

DHA

Kuruyan gölün eski haline getirilmesi konusunda daha önce birçok kez demeç vererek, su basılması çağrısında bulunan Muhtar Selvioğlu hakkında, dün 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürüp işgal etmekten, Devlet Su İşleri ve Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği’ne gönderilmek üzere tutanak tutuldu. Ayrıca muhtar hakkında başlatılan adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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