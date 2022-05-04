Gönül elçilerinin gurbetteki bayramı: ​Yeter ki dünya güzelleşsin ​

Ülkemizdeki birçok sivil toplum kuruluşu (STK) yurt içi ve yurt dışında, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Yaz kış, gece gündüz fedakarca koşturan gönüllüler, bayramı sevdiklerinden uzakta geçiriyor. Bir yetimin başını okşamak, ihtiyaç sahibi bir yoksula yardım etmek ise onların sıla hasretlerini bir nebze de olsa dindiriyor. İHH 13 farklı ülkede 28 gönüllü, Aziz Mahmud Hüda-i Vakfı 40 ülkede 150 gönüllü, Sadakataşı 40 ülkede 200 gönüllü, Assalam Vakfı da 5 yılda 800 gönüllü ile yurt dışında insani yardımda bulunuyor.

YARDIM İÇİN GURBETTEYİM

6 yıldır Kamerun’da bulunan Aziz Mahmud Hüda-i Vakfı gönüllüsü Halit Yasir Özoğul, “Afrika’da Halaka isimli İslami İlimler eğitimi veren gruplar bulunuyor. Bizim de bu şekilde 40 tane Halaka eğitimimiz var. İnsani yardım ayağımızda da ihtiyaca göre; su kuyuları açıyor, gıda yardımı yapıyoruz. Sevdiklerimizden uzakta ramazanı, bayramı geçirmek gerçekten zor ama dünyanın güzelleşmesi için hizmet etmek bütün hüznümüzü alıp götürüyor.” diye konuştu.

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6 AYLIK BEBEĞİMLE GELDİM

Somali’de yetim çocukların yüzlerini güldüren İHH gönüllüsü Hasan Demir şunları söyledi: “Yeni evlendim, 6 aylık kızımla beraber geldik. Burada yetimhanede hem idarecilik hem ülke temsilciliği yapıyorum. Kurban, adak, gıda ve kıyafet yardımında bulunuyoruz. İlk defa ailemden bu kadar uzak kaldım. Gurbette olmak çok zor ama bu zorluğu bilerek geldik, insanlara yardımcı olmak çok güzel.”

YARDIM ETMEK ÖZLEMİMİZİ AZALTIYOR

5 yıldır Zanzibar’da faaliyet gösteren Assalam Derneği Kurucusu Hatice Yentürk, “Bulunduğumuz bölgede hem kadınlara hem çocuklara yönelik faaliyetler yapıyoruz. Tabii ki sevdiklerimizi özlüyoruz, telefonda konuşurken burukluklar yaşıyoruz. Fakat burada yaptığımız şey o kadar büyük ve güzel ki... Uzak olmaktan çok etkilenmemeye başladım. Çünkü Zanzibar’da bayram çok coşkulu yaşanıyor.” dedi.

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