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“Gönül ve sosyal belediyecilik bizim yol haritamız”

Altıeylül Belediyesi Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde ilçede vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Haber Merkezi
15:07 . 10/04/2023 Pazartesi
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“Gönül ve sosyal belediyecilik bizim yol haritamız”

“Gönül ve sosyal belediyecilik bizim yol haritamız”

Yoğun hizmet çalışmalarına rağmen göreve geldiği günden itibaren ev ve mahalle ziyaretlerini hiç aksatmayan Belediye Başkanımız Hasan Avcı, Vatandaşlarımıza hizmet götürürken, gönül ve sosyal belediyeciliğin yol haritaları olduğunu söyledi.

Başkan Avcı Altıeylülülerin istek ve taleplerini dinliyor

Altıeylülülerin istek ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Hasan Avcı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Huzur ve bereketin müjdecisi Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde olduğumuz şu günlerde geçtiğimiz hafta; Yıldız, Ayşebacı, Sütlüce, Hasan Basri Çantay, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa Mahallelerine giden Başkan Avcı, öncesinde Teravih Namazı’na katılıp, sonrasında vatandaşlarla buluşup çay içip sohbet etti.

“Her daim yanınızdayız”

Deprem felaketi sebebiyle Altıeylül’de ikamet eden vatandaşlarla da Ramazan iftar programlarında bir araya gelen Belediye Başkanımız Hasan Avcı, “Deprem felaketi nedeniyle Altıeylül ilçesinde ikamet eden deprem mağduru vatandaşlarımızla da Ramazan ayı içerisinde bir araya geliyoruz. Aynı iftar sofrasında buluşuyor, ortak dualarımıza birlikte “Amin” diyoruz. Yerel yönetimler olarak bizlere düşen görev; şehirlerimizde yardımlaşmanın ve dayanışmanın bereketini en güzel şekilde yaşatmaktır. Afetzede vatandaşlarımızın her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim” şeklinde konuştu.




#altıeylül
#sohbey
#ziyaret
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