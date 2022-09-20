Gönülleri titretti: Gazilerden 'Çanakkale Türküsü'

YASEMİN ASAN / ANKARA

19 Eylül Gaziler Günü’nde gaziler verdikleri konserler gönül tellerini titretti.

İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının desteğinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nce Gaziler Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda bir konser düzenlendi.

Konserde Yemen ve Çanakkale Türküleri seslendirilirken zeybek gösterisi yapıldı.

RABBİM MAHCUP ETMESİN

‘Gönül Telimizi Titretenler’ başlıklı konserde gaziler sahne aldı. Konsere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu, "Onlar, toprağın vatan olma hikayesinin yaşayan şahitleri, gazilerimiz. Gazilerimiz ve evlatlarının icra ettiği Gönül Telimizi Titretenler konserindeydik. Rabbim bizleri şehitlerimize ve gazilerimize mahcup etmesin" dedi.

REKLAM

TÜRKİYE HER YERİN UMUDU

Konseri düzenleyen MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy da "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101. yıldönümünde yitirdiğimiz canların Cumhuriyet'in kurulması ve Türk milletinin özgür, bağımsız yaşaması için ne kadar önemli olduğunu aslında bugün etrafımızda kurulmaya çalışılan ateş çemberi ve son olarak yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi gerçeği gösteriyor" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise "Bize karşı umut taşıyan her yerin, sesin umududur Türkiye" ifadesini kullandı.

SPOR En çok izlenen takım Fenerbahçe

GÜNDEM Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Yeni Şafak'a konuştu: Türkiye barış için umut