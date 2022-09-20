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ANKARA

Gönülleri titretti: Gazilerden 'Çanakkale Türküsü'

Gaziler Günü’nde gaziler ‘Gönül Telimizi Titretenler’ başlıklı bir konser verdi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda düzenlenen konseri çok sayıda gazi ile şehit yakınları takip etti. Gaziler Yemen ve Çanakkale Türkülerini seslendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönülleri titretti: Gazilerden Çanakkale Türküsü
Ankara

YASEMİN ASAN / ANKARA

19 Eylül Gaziler Günü’nde gaziler verdikleri konserler gönül tellerini titretti.

İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının desteğinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nce Gaziler Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda bir konser düzenlendi.

Konserde Yemen ve Çanakkale Türküleri seslendirilirken zeybek gösterisi yapıldı.

RABBİM MAHCUP ETMESİN

‘Gönül Telimizi Titretenler’ başlıklı konserde gaziler sahne aldı. Konsere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu, "Onlar, toprağın vatan olma hikayesinin yaşayan şahitleri, gazilerimiz. Gazilerimiz ve evlatlarının icra ettiği Gönül Telimizi Titretenler konserindeydik. Rabbim bizleri şehitlerimize ve gazilerimize mahcup etmesin" dedi.

TÜRKİYE HER YERİN UMUDU

Konseri düzenleyen MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy da "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101. yıldönümünde yitirdiğimiz canların Cumhuriyet'in kurulması ve Türk milletinin özgür, bağımsız yaşaması için ne kadar önemli olduğunu aslında bugün etrafımızda kurulmaya çalışılan ateş çemberi ve son olarak yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi gerçeği gösteriyor" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise "Bize karşı umut taşıyan her yerin, sesin umududur Türkiye" ifadesini kullandı.

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Sosyal konut Ankara'nın hangi ilçelerinde yapılacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı \"İlk Evim, İlk İş Yerim\" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.
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Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra \"konut belirleme kurası\" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.
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Başvurular \"Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri\", \"En az yüzde 40 engelli vatandaşlar\", \"emekliler\", \"18-30 yaş arasındaki gençler\" ve \"Diğer alıcı adayları\" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.
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Üç büyük ildeki yerler belirlendi

Konutlar, Ankara'da Ayaş 4. Etap, Kahramankazan, Gölbaşı Gerder, Mamak Nenek, Etimesgut Ballıkuyumcu, Polatlı, Sincan Saraycık ve Yenipeçenek'te,
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İstanbul'da Arnavutköy-Başakşehir-Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla'da,
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, İzmir'de ise Merkez, Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Urla'da inşa edilecek.
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Sosyal konut Ankara'nın hangi ilçelerinde yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. İstanbul'da 50 bin, Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 400, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8 bin 650 sosyal konut yapılacak. Peki Ankara'nın hangi ilçelerinde sosyal konut inşa edilecek? İşte detaylar...
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