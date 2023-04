Gönüllü kuaför ordusu depremzedelerin yüzünü güldürüyor

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım depremin izlerini yavaş yavaş silmek istediklerini belirterek konuyla ilgili şunları söyledi, “Depremzede vatandaşlarımızın kuaför hizmetimize gösterdiği ilgi beni çok mutlu etti. İstiyoruz ki, buradaki hayat artık normale dönsün ve insanlar günlük yaşamında her ne yapıyorsa kaldığı yerden devam edebilsin. Ümraniye Belediyesi olarak depremzede kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. Onların her türlü ihtiyacını düşündük. Gönüllü kuaförlerimizle bölgedeki vatandaşlarımızın kişisel bakımlarını üstlendik. Bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.