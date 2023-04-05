Gönüllü kuaför ordusu depremzedelerin yüzünü güldürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin dört bir yanından pek çok vatandaş, depremzedelere yardım etmek için bölgeye akın etti. Ümraniye Belediyesi ile İstanbul Kadın Kuaförleri-Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile iş birliğinde Onikişubat’ta kurulan Yaşam Merkezi’nde kalan depremzedeler için gönüllü kuaförlerden oluşan bir hizmet sunmaya başladı.

Gönüllü 6 kadın ve 15 erkek kuaförü, 2 Nisan’dan beri Onikişubat’ta 600 afetzedenin saç tıraşını ve bakımlarını, el ve ayak bakımlarını yaptı. Yaşanan deprem felaketinden günler sonra kuaför hizmeti alan vatandaşlara hijyen ürünü, şampuan ve krem gibi malzemelerin bulunduğu birer de çanta hediye edildi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım depremin izlerini yavaş yavaş silmek istediklerini belirterek konuyla ilgili şunları söyledi, “Depremzede vatandaşlarımızın kuaför hizmetimize gösterdiği ilgi beni çok mutlu etti. İstiyoruz ki, buradaki hayat artık normale dönsün ve insanlar günlük yaşamında her ne yapıyorsa kaldığı yerden devam edebilsin. Ümraniye Belediyesi olarak depremzede kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. Onların her türlü ihtiyacını düşündük. Gönüllü kuaförlerimizle bölgedeki vatandaşlarımızın kişisel bakımlarını üstlendik. Bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



