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ELAZİĞ

Gönüllü ordusu yaraları sarıyor

Elazığ depreminin hemen ardından kimi otostop çekerek kimi kamyon kasasında, zor şartlarda Elazığ’a gelen “kara gün” dostları, bölgede çalışma yürüten ekiplere gönüllü yardım ediyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığ’a gelen gönüllüler, bölgede çalışma yürüten ekiplere destek veriyor.
Elazığ’a gelen gönüllüler, bölgede çalışma yürüten ekiplere destek veriyor.

Elazığ depreminin ardından ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılay, AFAD ve UMKE ile diğer yardım kuruluşlarının bölgede yaraların hızla sarılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Bu yardım faaliyetlerine Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem bölgesine koşan, “kara gün” dostları da büyük katkı sunuyor. Kimi otostop çekerek kimi kamyon kasasında zor şartlarda Elazığ’a gelen gönüllüler, bölgede çalışma yürüten ekiplere destek veriyor.

SAHANIN HER YERİNDE GÖREV ALIYORLAR

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, deprem için çoğunluğu gönüllülerden oluşan bin kişiyle yardım çalışması yürüttüklerini söyledi. Türkiye’nin gönüllüler ordusunun Elazığ’da çok büyük bir iş başardığını vurgulayan Özer, “Gönüllü olmadan hiçbir operasyonu doğru ve sağlam şekilde yürütemiyorsunuz. Gönüllüler bu işin gerçekten gülü, kokusu ve kahramanı. Profesyonellerle işler bir yere kadar yürütülüyor ama gönüllüler olunca destek çok daha üst düzeylere çıkıyor” dedi. Elazığ’dan veya dışarıdan gelen çok sayıda gönüllü olduğunu dile getiren Özer, sahadaki ihtiyaç tespitinden malzemelerin yüklenmesine ve dağıtımına kadar gönüllülerin, her alanda yardım faaliyetine katkı sunduğunu söyledi. Özer, “Hangi alanda istiyorsak, o alanda gönüllülerimiz sahanın her yerinde görev alıyor” diye konuştu.

AFAD 93 milyon TL yardım topladı

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 93,5 milyon lira topladı. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, başlatılan yardım kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 65 milyon 510 bin 731, SMS sisteminde 27 milyon 907 bin 880 lira olmak üzere toplam 93 milyon 418 bin 611 lira yardım toplandı. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ’da 412 bin 163, Malatya’da 98 bin 50 olmak üzere toplam 510 bin 213 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

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