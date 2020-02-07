Gönüllü ordusu yaraları sarıyor

Elazığ depreminin ardından ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılay, AFAD ve UMKE ile diğer yardım kuruluşlarının bölgede yaraların hızla sarılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Bu yardım faaliyetlerine Türkiye’nin farklı bölgelerinden deprem bölgesine koşan, “kara gün” dostları da büyük katkı sunuyor. Kimi otostop çekerek kimi kamyon kasasında zor şartlarda Elazığ’a gelen gönüllüler, bölgede çalışma yürüten ekiplere destek veriyor.

SAHANIN HER YERİNDE GÖREV ALIYORLAR

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, deprem için çoğunluğu gönüllülerden oluşan bin kişiyle yardım çalışması yürüttüklerini söyledi. Türkiye’nin gönüllüler ordusunun Elazığ’da çok büyük bir iş başardığını vurgulayan Özer, “Gönüllü olmadan hiçbir operasyonu doğru ve sağlam şekilde yürütemiyorsunuz. Gönüllüler bu işin gerçekten gülü, kokusu ve kahramanı. Profesyonellerle işler bir yere kadar yürütülüyor ama gönüllüler olunca destek çok daha üst düzeylere çıkıyor” dedi. Elazığ’dan veya dışarıdan gelen çok sayıda gönüllü olduğunu dile getiren Özer, sahadaki ihtiyaç tespitinden malzemelerin yüklenmesine ve dağıtımına kadar gönüllülerin, her alanda yardım faaliyetine katkı sunduğunu söyledi. Özer, “Hangi alanda istiyorsak, o alanda gönüllülerimiz sahanın her yerinde görev alıyor” diye konuştu.

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