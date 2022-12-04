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İSTANBUL

Gönüllülük kültürü sevgi yayıyor: Türk Kızılayı dayanışma ağı ördü

Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Töreni Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, gönüllülük kültürü yaşatılırsa dünyanın sevgiyle kuşanacağını söyleyerek Türk Kızılayı’nın bir dayanışma ağı ördüğünü söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönüllülük kültürü sevgi yayıyor: Türk Kızılayı dayanışma ağı ördü
Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Töreni Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan, gönüllülük kültürü yaşatılırsa dünyanın sevgiyle kuşanacağını söyleyerek Türk Kızılayı’nın bir dayanışma ağı ördüğünü söyledi. Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Töreni Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ödül törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ve gönüllüler katıldı.

KIZILAY İLE GÜÇLENİYOR

Farklı kategorilerde toplam 35 ödül sahiplerini buldu. İngiliz müzisyen Yusuf İslam’ın “Uluslararası” kategoride ödüle layık görülen isim oldu. Törende konuşan Erdoğan, “Modern insan, hızla, birlik ve beraberlik duygusundan uzaklaşıyor. Oysa dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkündür. Yani gönüllülük kültürünü yaşatırsak, dünya sevgiyle çepeçevre kuşanır. İç dünyamıza derin nefesler çekebileceğimiz manevi bir atmosfere kavuşuruz. Çünkü gönüllülük, insanın insana olan inancını pekiştirir” dedi. Erdoğan, Kızılay’ın faaliyetleri sayesinde daha da güçlenen bir dayanışma ağı örüldüğünü ifade etti. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise aktif olarak dünyada kayıt altına alınmış 800 milyon gönüllü olduğunu kaydederek “İnsanlığa iyiliği taşımak için buradayız.” dedi.

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