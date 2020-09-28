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Gündem Görenler bir daha baktı Kabe duvarında bulunan Hacerül esved taşın tabelalaştırılmış halini binaya yerleştirdiler
İSTANBUL

Görenler bir daha baktı: Kabe duvarında bulunan Hacerü’l esved taşın tabelalaştırılmış halini binaya yerleştirdiler

İstanbul'daki bir binaya yerleştirilen reklam tabelası görenleri şaşkına çeviriyor. 5 katlı bir iş merkezinin üçüncü katında yerleştirilen Hacerü’l esved taşının tabelası bakanların bir daha bakmasına neden oluyor. Kabe'nin duvarında yer alan ve kutsal olan siyah taşın tabelasını gören kimi vatandaşlar tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Şaşırtan görüntü drone ile havadan görüntülendi.
Şaşırtan görüntü drone ile havadan görüntülendi.

Ümraniye’de Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde 5 katlı bir iş merkezinin 3’üncü katının dış cephesine yerleştirilmiş Hacerü'l Esved taşının tabelası görenleri şaşkına çevirdi.

Şaşırtan görüntü drone ile havadan görüntülendi.
  • Kâbe’nin duvarında yer alan ve Müslümanlarca kutsal sayılan siyah, parlak taşın tabelalaştırılmış hali bir umre organizasyon şirketi tarafından iş merkezinin duvarına monte edildi. İslam inancına göre bu kadar kutsal bir değerin tabela halinde ticari bir kaygı ile asılması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Hacerü’l- esved taşının tabelasına şaşkınlıkla bakan vatandaşlar, gözlerine inanamayarak bir kez daha baktı. Şaşırtan görüntü drone ile havadan görüntülendi.

Şaşırtan görüntü drone ile havadan görüntülendi.

"Dini değerlerimizin reklam materyalı olarak kullanılması hiç hoş değil"

Dini değerlerin bir ticari materyal olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Tanıtım uzmanı Aykut Arda, “Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Hayatımızda ticari faaliyetler olacak ama dini değerlerin reklam amaçlı kullanılması hiç hoş durmuyor. Baktığımızda Kabe’yi temsil eden dini bir simgenin bir apartman binasının duvarına yerleştirilmesi doğru değil. Hac ve Umre organizasyon firması ama değeri bizim için anlamlar ifade eden sembollerin reklam amaçlı kullanılması taraftarı değilim. Apartman binasına bakanlar şaşırıyor, bizde şaşırıyoruz. Her defasında sürekli bakmaya başladım. Güzel bir reklam çalışması olarak görenler olabilir ama varsın dinimiz ile alakalı değerlerimiz reklam materyali olarak kullanılmasın” diye konuştu.

Şaşırtan görüntü drone ile havadan görüntülendi.

Şaşırtan görüntü drone ile havadan görüntülendi.

Şaşırtan görüntü drone ile havadan görüntülendi.

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