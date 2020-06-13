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MUĞLA

Görenler şoke oldu: Domuz sürüsü turistik sahili turladı

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Türkiye'nin önemli turizm kenti olan Muğla Marmaris'te görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kalabalık bir yaban domuzu sürüsü sahile indi. bir süre şezlongların arasında dolaşan domuzlar turist ve esnaf tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Domuz sürüsü sahilde bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
Domuz sürüsü sahilde bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Ege bölgesinde sık sık tatil yörelerine inen yaban domuzları plajlara da inmeye başladı. Marmaris Uzunyalı Sahili’ne inen çok sayıda yavru domuzun bulunduğu kalabalık sürü, heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

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  • Sahilde şezlonglar arasında gezinen domuzları gören yerli ve yabancı turistler o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Kendilerini görüntüleyen turistlerden sıkılan domuzlardan biri turistlerin üzerine yürüdü.

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Evcilleşemeye başladılar

Uzun süre restoran ve plajdaki şezlongların arasında yiyecek arayan sürü daha sonra ormana geri döndü.
Marmaris’te ormanlık alana yakın yerleşim yerlerine beslenme amaçlı inen yaban domuzlarının, vatandaşlar tarafından yiyecek verilmesi nedeniyle evcilleşmeye başladıkları belirtildi.

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