Görenler şoke oldu: Domuz sürüsü turistik sahili turladı

Ekonomi

8 ton papatyadan çıkıyor litresi 40 bin liradan satılıyor

8 ton papatyadan çıkarılan 1 litre yağ, uluslararası piyasada 40 bin liraya kadar alıcı buluyor. Papatya yağının çok kıymetli ama o derecede de toksik bir yağ olduğuna dikkat çeken üreticiler, günlük tüketimin yarım damla ya da bir damla olması gerektiği noktasında uyarıyor.