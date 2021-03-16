Gündem Görenler şoke oldu Kaçak kazıdan devasa tarihi küp çıktı
AYDİN AKTÜEL

Görenler şoke oldu: Kaçak kazıdan devasa tarihi küp çıktı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, iddiaya göre kaçak kazı yapan define avcıları antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan 1,5 metre yüksekliğinde topraktan yapılmış küp 'Pithos' buldu.

Haber Merkezi DHA
Pithos, yetkililer tarafından müzeye kaldırıldı.
Pithos, yetkililer tarafından müzeye kaldırıldı.


Olay, dün saat 13.00 sıralarında kırsal Yöre ve Kayran Mahalleri arasında vatandaşa ait arazide meydana geldi. İddiaya göre, kaçak kazı yapan definecilerin kazarak ortaya çıkardığı küpü gören vatandaşlar, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri yapılan kaçak kazıda bir küpün bulunduğunu görünce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü arayarak bilgi verdi.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
GÜNDEM
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

İş makinesiyle çıkarıldı

Yapılan incelemede, küp olarak tabir edilen kültür varlığının çağlar boyunca tahıl ve zeytinyağı depolamada kullanılan pişmiş topraktan imal edilmiş "Pithos" olduğu tespit edildi. Çıkarılan küp iş makineleri yardımıyla kamyonete yüklenerek Karacasu'daki Afrodisias Müzesine götürüldü. Küpün burada yapılan incelemesinin ardından kaç yıllık olduğu ortaya çıkacak.

"Osmanlı dönemine ait olabilir"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Zarar görmemesi için ivedilikle işlemlere başladık. Nakliye konusunda belediyemiz yardımcı oldu sağolsun. Ancak ellerinde vinç yoktu. Vinci ise bir firmadan temin ettik. Dün saat 21.00 da ise hiçbir aksilik yaşamadan Pithos'u Müzemize kazandırdık. Pithoslar depolama amaçlı kullanılan kaplar olduğu için tarih boyunca aynı formda yapılmıştır" dedi.

Yozgat'ta kaçak kazı yapanlar drone'dan kaçamadı: Suçüstü yakalandılar
GÜNDEM
Yozgat'ta kaçak kazı yapanlar drone'dan kaçamadı: Suçüstü yakalandılar

Pithos gibi formu çok değişmeyen kapları tarihlemenin en iyi yolunun etrafında ele geçen buluntular olduğunu ifade eden Tuncer, "Bugün arazi genelinde benim gözlemlediğim geç Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış olan sarı sırlı kırık kap parçaları vardı. Pithos' un bulunduğu bölgenin yakınında ise Osmanlı döneminde askeri gözlem noktalarının olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Pithos' un Geç Bizans ya da Osmanlı dönemine ait olma ihtimali çok yüksek" diye konuştu.

Suçüstü yakalandılar: Çıkan malzemeler şoke etti
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayaş Gökçebağ Mahallesi bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
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İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri E.K. ile A.A'yı kazı yaparken suçüstü yakaladı.
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Yapılan operasyonda, 1 adet hilti, 2 adet matkap, 1 adet jeneratör, 2 adet gaz maskesi, 1 adet testere ve aydınlatmada kullanılan fener ve lambalar ele geçirildi.
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Gözaltına alınan E.K. ve A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
Suçüstü yakalandılar: Çıkan malzemeler şoke etti
Ankara'nın Ayaş ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan E.K. ve A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.


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