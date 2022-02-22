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ZONGULDAK

Görenleri dehşete düşürdü: Kavganın ortasında zülfikar kılıcıyla saldırdı

Zonguldak’ta iki taraf arasında çürük portakaldan çıktığı iddia edilen kavgada taraflardan biri zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı. Olayın görgü tanıkları ise çığlık atarak büyük bir şok yaşadı.

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Haber Merkezi İHA
Görenleri dehşete düşürdü: Kavganın ortasında zülfikar kılıcıyla saldırdı
Zülfikar kılıcıyla saldırdı.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gün Çaycuma ilçesinde yaşandı. İddialara göre bir vatandaş alışveriş yaptığı manavdan aldığı portakalların çürük olduğunu öne sürerek değiştirmesini istedi. Bu sırada arkadaşının iş yeri sahibi ile tartıştığını gören Erkan Cinbir iş yerinin önüne geldi.

Birbirlerine girdiler

Olayın bir anda büyümesi üzerine Erkan Cinbir ve arkadaşı; iş yeri sahipleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken taraflar cadde ortasında tekme tokat birbirine girdi.

Zülfikar kılıcıyla koştu


Bu sırada ismi belirlenemeyen bir kişi eline aldığı zülfikar kılıcıyla kavganın yaşandığı yere doğru koşmaya başladı. Olayın görgü tanıkları ise büyük bir şok yaşayarak çığlık çığlığa kaldı. Erkan Cinbir’e saldırmaya çalışan kişinin elinden alınan kılıç, kavganın yaşandığı yerden uzaklaştırıldı.


Polisin gelmesiyle ayrılan taraflar polis merkezine götürüldü. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
"Adamın birinin kılıç çekip üzerime geldiğini gördüm"
Yaşanan kavgada gözünden ve elinden yaralanan Erkan Cinbir, taraflara aracı olmak ve olayı yatıştırmak için gittiği sırada böyle bir olayın yaşandığını anlattı. Cinbir, "Olay esnasında ben karşıda restoranda çay içiyordum. Çok değerli bir ağabeyim vardı. Onu davet ettim. Kendisi de kısa süreli işi olduğunu söyledi. Biraz zaman geçince ben yanına gittim. İş yerinden daha önce portakal almışlar. Portakalı çürük olarak aldığını görünce değiştirmek istemiş. O sırada da tartışma oluyor. Ben araya girdim. Portakal için değmeyeceğini söyledim. ’Sen kimsin diyerek’ bana yumruk attılar. 9-10 kişilik grup bana saldırdılar. Kavga sırasında parmağımı bile ısırdılar. Olay yatıştı. Bu sefer adamın birinin kılıç çektiğini ve üzerime geldiğini gördüm. Orada da tekrar arbede yaşandı. 4-5 kişi tuttular beni. Mecburen kendimi savunmak, korumak zorunda kaldım. Bizim oradaki amacımız iyi niyetliydi. Olay bizim üzerimize döndü. Olayın benimle hiçbir alakası yok. Akabinde kılıçlı bir saldırıya maruz kaldım. Daha sonra adliyelik olduk ve serbest bırakıldılar. Burada vicdanımız yaralandı. Sonuçta samuray kılıcıyla öldürülen insanlar var" ifadelerine yer verdi.

Koyunların bu özelliğini kimse bilmiyor
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Muş’a 73 kilometre uzaklıktaki Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyünde hayvancılık yapan besiciler, çetin kış mevsimine rağmen tek geçim kaynağı olan hayvancılığı sürdürüyor. Günde iki defa hayvanlara kar üzerinde yem veren besiciler, anneleri telef olan kuzuları da biberonla besliyor. Kar üzerinde beslemeleri yapılan koyunların kuzularıyla buluşma anı havadan görüntülendi. Annelerine kavuşarak süt içen kuzular, renkli görüntülere sahne oldu.<br>
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25 yıldır besicilikle uğraştığını anlatan 50 yaşındaki besici Celal Yurdakul, günün ilk ışıklarıyla hayvanlara bakmak için ahırın yolunu tuttuğunu söyledi. Akşam saatlerine kadar hayvanlarla ilgilendiğini kaydeden Yurdakul, “Hayvanları günde 2 kez besliyorum. Anneleri telef olan kuzuları biberonla besliyoruz. Kuzularını doyurmayan anneler var, onları da inekten sağdığımız sütle besliyoruz. Besicilik zor. Rahat bir iş yok. Günde 2 kez kuzuları anneleriyle buluşturuyoruz. Kuzu annesini sesinden tanıyor, annesi de kuzuyu hem sesinden hem de kokusundan tanıyor. Her anne kendi kuzusunu alıyor. Çok güzel gurur verici, güzel bir duygu. Anneler kuzularını alıp ayrı ayrı besliyor. Yetim olan kuzular, boynu bükük beni bekliyor, onu da ben biberonla besliyorum” dedi.
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Koyunların bu özelliğini kimse bilmiyor
Muş'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntüler oluşturdu. Annelerini kokuları ve seslerinden tanıyan kuzular anneleriyle buluşurken yetim olan kuzular, boynu bükük beni bekliyor.


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