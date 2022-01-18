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ERZURUM

Görenleri kendine hayran bırakıyor: Bu bağlamaya paha biçilemiyor

Erzurum’da yapımı 2 yıl süren ve 22 yıldır sapasağlam duran Oltu taşından yapılan bağlama, görenleri kendine hayran bırakıyor. Birçok talibi olan bağlamaya sahibi ise paha biçemiyor.

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Haber Merkezi İHA
Görenleri kendine hayran bırakıyor: Bu bağlamaya paha biçilemiyor
Bu bağlamaya paha biçilemiyor

Erzurum’da yapımı 2 yıl süren ve 22 yıldır sapasağlam duran Oltu taşından yapılan bağlama, görenleri kendine hayran bırakıyor. Birçok talibi olan bağlamaya sahibi ise paha biçemiyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN İŞLENEREK YAPILDI


Erzurum’un Oltu ilçesinde yerin altından bin bir emekle çıkartılan en değerli taşlar arasında yer alan Oltu taşından bağlama yapıldı. Gümüş, firuze ve altınla işlenerek yapılan bağlama büyük ilgi görüyor.


Erzurum’un simgesi haline gelen ve korkuya iyi geldiğine inanılan Oltu taşı, madenden çıkarıldıktan sonra işlenip tespih, kalem, kolye, yüzük, anahtarlık ve süs eşyasına dönüştürülüyor. Oltu taşından yapılan bağlama ise değeriyle ve güzelliğiyle görenleri büyülüyor.
Kardeşleriyle kurdukları atölyede çalışan Oltu taşı ustası Ömer Yavuz, 1998 yılında Oltu taşından bağlama yapma fikriyle yola çıktı. 2 yıl boyunca uzun uğraşlar veren Yavuz, 2000 yılında bağlamayı tamamlayarak atölyesinde sergilemeye başladı. Birçok talibi olan bağlamaya fiyat biçemeyen Yavuz, ısrarlara rağmen bağlamayı satmayı düşünmüyor.


Öte yandan bağlamayı test edenler arasında Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’da yer alıyor.

Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı: 'Gelin beni alın'
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Olay, dün öğle saatlerinde, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın giriş katında oturan 56 yaşındaki İsmail Özbek, polis ekiplerini arayıp, \"Eşimi öldürdüm gelin beni alın\" diyerek kendini ihbar etti.
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Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleriyle gitti. Ekipler, 47 yaşındaki Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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EŞİNİ BOĞDUĞU PLASTİK KELEPÇE ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU<br><br>Şüpheli İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesinin ardından eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf eden şüpheli Özbek, suç aletini çöp konteynerine attığını da ifadesinde belirtti. Polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.
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CİNAYET SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI <br><br>Öte yandan, cinayetin ardından binanın kapısını açan İsmail Özbek'in içeri giren polisler tarafından gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı 'gelin beni alın' dedi
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Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı: 'Gelin beni alın'
Ataşehir'de İsmail Özbek (56), eşi Hanpaşa Özbek'i (47) plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. İsmail Özbek, polisi arayarak "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" dedi. İsmail Özbek polis ekiplerince gözaltına alırken, kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar bulunduğunu söylediği öğrenildi.

İstanbul'da sulu kar yağdı
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sulu kar ve yağmur, sabah işe gitmek için dışarı çıkanlara zor anlar yaşattı.
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Evlerinden çıkanlar, soğuk ve yağışlı hava ile karşılaştı.
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Soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor
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İstanbul'da sulu kar yağdı
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sulu kar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bingöl'de dev operasyon: 960 personel katılıyor
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, halen kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla, Bingöl'de 'Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu' başlatıldı.
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Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 960 personel görev aldı.
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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.
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Bingöl'da 'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı
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Bingöl'da 'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı
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Bingöl'da 'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı
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Bingöl'da 'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı
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Bingöl'da 'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı
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Bingöl'de dev operasyon: 960 personel katılıyor
İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 960 personelle 'Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.


31 Ocaktaseferler başlıyor

31 Ocak'ta
seferler başlıyor

​İran ile beklenen uzlaşma sağlandı.
Boş ev çok ama kiralık yok

Boş ev çok ama kiralık yok

​'Ev sahipleri üç aylık kira ile tüm yılın kirasını alma peşindeler.'
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı.

​Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı.

​İçişleri Bakanlığı 960 personelin katıldığını açıkladı.

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