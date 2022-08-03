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Görevden alınan ÖSYM eski başkanı Halis Aygün'den açıklama

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'nda kopya iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan ÖSYM eski başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını söyleyerek, “Alnım açık, vicdanım rahat” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Görevden alınan ÖSYM eski başkanı Halis Aygünden açıklama
Arşiv.

31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan ÖSYM eski başkanı Halis Aygün, Kocaeli'deki yerel bir gazeteye açıklama yaptı. Aygün, 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını söyledi.

"Kimseye kırgın değilim, üzgünüm"

  • Aygün, “4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim, üzgünüm” dedi.
  • Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca başlatılan inceleme sonuna kadar Ankara’da kalacağını belirten Prof. Dr. Aygün, “Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı idim. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasını ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım” şeklinde konuştu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
GÜNDEM
ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
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