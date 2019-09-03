Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına 237 yıldan fazla hapis cezası Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanı hakkında karar Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41'i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi. Görevden uzaklaştırılanların 52'sinin teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçleri ise devam ediyor.

Haber Merkezi 03 Eylül 2019, 15:10 Son Güncelleme: 03 Eylül 2019, 15:18 AA