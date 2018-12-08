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KONYA

Konya'da olay yeri inceleme aracına otomobil çarptı

Göreve giden polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 şehit

Konya’da göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin aracına, kavşakta otomobil çarptı. Kazada, 1 polis memuru şehit olurken, 2’si polis, 4 kişi de yaralandı.

IHA
Konya'da olay yeri inceleme aracına otomobil çarptı
Konya'da olay yeri inceleme aracına otomobil çarptı

Konya’da göreve giden polis memurlarının bulunduğu olay yeri inceleme aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada polis aracının karşı şeride geçerek takla atması sonucu araç altında kalan bir polis memuru şehit oldu, 4 kişi yaralandı.

HATALI DÖNÜŞ YAPTI

Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keykubat Mahallesi Fetih Caddesi Karakayış Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesinden Yaşar O. (37) idaresindeki 42 DIB 73 plakalı polis olay yeri inceleme aracı göreve gittiği esnada kavşaktan hatalı dönüş yaptığı iddia edilen İbrahim T. (25) yönetimindeki 42 FKB 63 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddeti ile karşı şeride geçerek bir ağaca çarpan ardından da takla atan olay yeri inceleme aracında bulunan polis memurlarından sürücü Yaşar O. ve Mevlüt B. (41) yaralanırken, Ali Teke (35) araç altında kalarak şehit oldu. Otomobil sürücüsü İbrahim T. ile araçta bulunan Muazzez Y. de yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Şehit olan polis Ali Teke

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı polis memurları ve diğer araçta bulunan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazanın ardından Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da olay yerine gelerek bilgi aldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve Konya Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından şehit polis memurunun naaşı Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken, şehit polis memurunun mesai arkadaşları ise olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay yeri inceleme aracına otomobil çarptı

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