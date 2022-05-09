Gündem Görüntüler infiale neden olmuştu Ankarada açık şekilde et taşıyan şoföre para cezası
ANKARA

Görüntüler infiale neden olmuştu: Ankara'da açık şekilde et taşıyan şoföre para cezası

Ankara'ya bağlı Polatlı ilçesinde trafikte kasasında açık şekilde kilolarca et taşıyan bir kamyonet, sosyal medyada infiale neden oldu. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kasasında uygunsuz şartlarda et taşınan kamyonetin şoförüne 8 bin 276 lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Görüntüler infiale neden olmuştu: Ankarada açık şekilde et taşıyan şoföre para cezası
Trafikte seyir halinde olan et taşıyan araç vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İl Müdürlüğünün açıklamasında, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarına yansıyan ve uygunsuz şartlarda taşınan karkas kırmızı et görüntülerine ilişkin İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme yapıldığı belirtildi.

Kilolarca et kamyonet kasasında hiç bir önlem alınmadan taşındı
GÜNDEM
Kilolarca et kamyonet kasasında hiç bir önlem alınmadan taşındı

"8 BİN 276 LİRA PARA İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI"

İncelemeler sonucunda etlerin Sarıoba Mahallesi'nde gerçekleşen bir etkinlikte tüketildiğinin belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bahse konu olay İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından tüm boyutlarıyla incelenmiştir. Etleri taşıyan kamyonetin sahibi/şoförüne 5996 Sayılı Kanun'un 41. maddesine göre 'Hijyen ve resmi kontroller ile ilgili yaptırımlara aykırı et taşımacılığı yapmaktan' 8 bin 276 lira idari yaptırım uygulanmıştır. Kesim yeriyle ilgili incelemeler devam etmektedir."

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