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EGM'den 'Nurtaç Canan' açıklaması: Cani koca gözaltı

Görüntüler kan dondurmuştu: Emniyet gözaltına alındığını açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Zeytinburnu ilçesinde ayrılmak istediği eşi tarafından silahla vurularak yaralanan Nurtaç Canan'ın eşi R.C.'nin gözaltına alındığını açıkladı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Nurtaç Canan öleceğini düşünerek ağır yaralı olarak düştüğü yere vücudundan akan kanlarla "Annem babam beni Ragıp vurdu, hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. notunu bırakmıştı.

Haber Merkezi İHA
Nurtaç Canan'ın öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere yazdığı not.
Nurtaç Canan'ın öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere yazdığı not.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Zeytinburnu ilçesinde Nurtaç Canan’ı yaralayan R.C’nin yakalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "04.06.2020 tarihinde İstanbul İli Zeytinburnu İlçesinde Nurtaç CANAN ayrılmak istediği eşi tarafından ateşli silahla vurularak yaralanmıştır.

Olayı gerçekleştiren eşi R.C. isimli şahıs 19.06.2020 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanmış olup hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak kadına karşı şiddet, suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Nurtaç Canan öleceğini düşünerek ağır yaralı olarak düştüğü yere vücudundan akan kanlarla "Annem babam beni Ragıp vurdu, hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. notunu bırakmıştı.

Nurtaç Canan
Olaya ilişkin ayrıntılar şöyle;
Nurtaç Canan (46) ve Ragıp Canan (46), 23 yıl önce evlendi. Bir oğulları oldu. Ragıp Canan eşine evlilikleri boyunca şiddet uyguladı. Kafasında kavanoz kırdı. Yumruk atıp burnunu kırdı. Kaynar çayla yaktı. Şiddet mağduru kadın korkusundan şikâyetçi olamadı. Her seferinde ailesinin yanına kaçtı. Kocası akrabaları araya sokarak eşini her defasında ikna edip eve geri getirdi. Evlendiği ilk yıl şiddete dayanamayan Nurtaç Canan eşinden boşandı. Ancak Ragıp Canan onu tekrar evlenmeye razı etti. Pandemi sürecinde işyerlerini kapatan Nurtaç Canan eşine, "Ayrılmak istiyorum" dedi. Çılgına dönen Ragıp Canan, ocaktan aldığı çaydanlığı üzerine attı. Kadının boynu ve kolu yandı. Yine korkudan şikâyetçi olmadı.

Cani koca Ragıp Canan

Nurtaç Canan bu kez kararlıydı. Eşinden ayrılacak ve 22 yaşındaki oğluyla yeni bir yaşam kuracaktı. Eşyalarını toplamak için 4 Haziran'da İstanbul Zeytinburnu'ndaki eve gitti. Tam evden çıkarken elinde silahla içeri giren eşi, belden aşağısına defalarca kurşun sıktı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden kadın, yere yığıldı. Ragıp Canan eşinin banka kartı ve telefonunu alarak kaçtı. Hareket edemeyen Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere şu yazıyı yazdı: 'Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum.'

Nurtaç Canan'ın öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere yazdığı not.

''ANNENİ DÖVDÜM GİT BİR BAK''

Ragıp Canan kaçtıktan sonra oğlunu arayıp "Anneni dövdüm, git bir bak" dedi. Annesinin yanına giden oğlu korkunç manzarayla karşılaştı. Hastaneye kaldırılan Nurtaç Canan'a bacağının kesilebileceği söylendi. Ameliyat başarılı geçti ve bacakları kesilmekten kurtuldu. Ancak Canan artık yürüyemediği gibi bacaklarını kıpırdatamıyor. Hâlâ yakalanamayan eşinin mesaj atarak ve akrabalarına araya sokarak barışmaya çalıştığını söyleyen Canan "O adam yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor" dedi.

"ÖLDÜRMEDEN VAZGEÇMEYECEK"

Yaşamak isteyen Nurtaç Canan, gözyaşları içinde anlattı:

"Korktuğum için şikayette bulunamadım hiç. Genç kızları taciz etti. Müşterimle beni aldattı. Beni vurduktan sonra babamı arayıp 'Git kızını öldürdüm, cenazesini kaldır' diyor. Bir kurşun hâlâ bacağımda onu çıkarmayacaklarmış. Bana hayatı boyunca 'Benden ayrılamazsın seni sakat bırakırım' deyip durdu. Öldüremediği için benden vazgeçmiyor. Ama dediğini yaptı, sakat bıraktı. Dün mesaj attı oğluma 'Ben yemin etmişim senin annen benim ilk ve son karım olacak' diye. Öldürmeden vazgeçmeyecek."

BAKAN SELÇUK'TAN, NURTAÇ CANAN PAYLAŞIMI:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddete maruz kalan Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacaklarını bildirdi.

Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Nurtaç Canan'ın yaşadığı şiddet vakasının herkesi derinden sarstığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacağız. Davaya müdahil olarak hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz."

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