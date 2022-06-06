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ANKARA

Görüntüler yürekleri ısıtmıştı: Küçük Elif'ten kardeşlerine mesaj var

Ankara'da 4 kardeşinin, tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde kendisine el sallayıp sevgilerini gösterirken çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gören 7 yaşındaki Elif Sancar, "Bir an önce iyileşip onların yanına gitmek istiyorum" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Görüntüler yürekleri ısıtmıştı: Küçük Eliften kardeşlerine mesaj var
Elif Sancar

Mamak ilçesi Hüseyin Gazi Mahallesinde oturan Nalan-Ramazan Sancar çifti, 5 çocuklarından 3'üncüsü olan Elif Sancar'ı 1 ay önce ayağındaki şişlik nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Tümörden şüphelenilen Elif Sancar, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 'Kist hidatik' teşhisi konulan Elif, 2 kez ameliyat oldu. Hastanede tedavisi devam eden Elif'i bir aydır göremeyen kardeşleri Ömer Can (11), Zeynep (9), Muhammed Ali (5) ve Elzem Sancar (3), babalarıyla birlikte hastaneye gitti.

Yaşları küçük olduğu için içeriye alınmayan 4 kardeş, hastanenin 4'üncü katında kaldığı odanın penceresine çıkan Elif'e el sallayıp, sevgi gösterisinde bulundu.

Ameliyat olan kardeşlerini hastane odasının penceresinde gören çocukların duygulandıran tepkisi
OYNAT 00:33
Ameliyat olan kardeşlerini hastane odasının penceresinde gören çocukların duygulandıran tepkisi
Ameliyat olan kız kardeşlerini görmek için hastaneye gelen ve hastane bahçesinden kardeşlerinin bulunduğu odaya bakan küçük çocukların, pencereye çıkan kardeşlerini gördüklerinde verdikleri tepki izleyenleri duygulandırıyor.


BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Bu sırada hastanenin bahçesinde bulunan Ramazan Mervan Kurt (34), Elif'i uzaktan da olsa pencerede sağlıklı bir şekilde gören 4 kardeşin sevincini cep telefonu kamerasıyla çekerek, sosyal medyada paylaştı. "Elif seni çok seviyoruz" diye seslenen çocukların heyecan dolu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukların görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak, "Görüntüler, bu sevince kayıtsız kalamayan bir vatandaşımız tarafından çekildi ve büyük ilgi uyandırdı. Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesinde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" ifadelerine yer verdi.

Elif Sancar
Elif Sancar

'ONLARI ÇOK SEVİYORUM'

Hastanede tedavisi devam eden ve yakında taburcu edilmesi beklenen Elif Sancar, kendisini görmek için yine hastanenin önüne gelen kardeşlerine pencereden el salladı. Kardeşlerini çok özlediğini belirten Elif, "Bir an önce iyileşip onların yanına gitmek istiyorum. Onları çok seviyorum" dedi.

'VİDEO AMACINA ULAŞTI'

Videoyu çeken Ramazan Mervan Kurt, hastaneye ameliyat olan bir tanıdığını ziyaret için geldiğini anlatarak, "Bahçede çocuklar bir anda koşup penceredeki kardeşine el salladılar. O görüntü beni çok duygulandırdı. Videoya almak istedim. Defalarca izledim. İzledikçe duygulandım.

Bunu kendi takipçilerimle de paylaşmak istedim. Bu sevgiyi, kardeşliği, ailenin ne kadar önemli bir şey olduğunu küçük çocuklardan görsünler istedim. Video amacına ulaştı. Elif çok şükür iyi mutluyuz" diye konuştu.

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