Gözaltına alınan kişi, 'tacizci' olduğu iddiasıyla linç edilmek istendi

Dünya

Pakistan Başbakanı Han'dan ABD ilişkilerinde 'daha iyi bir dönem' mesajı

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı Donald Trump ile dün Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeden çok memnun olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkiye dair yeni bir sayfa açılacağını belirtti.