Gözler bugün ki Kabine toplantısında: EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları masada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bir ‘oh’ daha çekiyorum gençler PKK’ya gitmiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Üniversitesi'ndeki Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Semineri Kapanış Töreni'nde konuştu. PKK'ya katılımın 5 binlerden 2022 itibariyle 43'e düştüğüne dikkat çeken Soylu, 'Hani ben bir keresinde bir 'oh' çekmiştim ya. 'Paralar PKK'ya gitmiyor' diye. Şimdi bir 'oh' daha çekiyorum. Gençler PKK'ya gitmiyor. Öğretmenliğe, doktorluğa, eczacılığa, hemşireliğe ve bu ülkenin yarınlarına katkı koymaya gidiyorlar” dedi.

