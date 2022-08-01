Gündem Gözler Kabine Toplantısında Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık
POLİTİKA

Gözler Kabine Toplantısı'nda: Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor. İşte son dakika haberinin detayları!

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Gözler Kabine Toplantısında: Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün bir kez daha toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda gündem yoğun. Rusya ve Ukrayna ile yapılan tahıl koridoru anlaşmasındaki son durum detaylı şekilde ele alınacak. Tahıl koridorundaki son durum ve ekonomi en önemli gündem maddeleri

81 İLE 150 BİN KONUT

Masanın bir diğer önemli konusu ise ekonomi olacak.

Enflasyonla mücadelede atılan adımların etkisi ele alınacak. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

SALGINDAKİ GİDİŞAT DA MASADA

Bir diğer gündem maddesi de koronavirüs salgınındaki son durum.

Son dönemde meydana gelen vaka artışlarıyla birlikte aşılamadaki gidişat değerlendirilecek.

Terörle mücadelenin yanı sıra Ege ve Akdeniz’de yaşanan gelişmeler de görüşülecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.

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