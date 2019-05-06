Yerel Seçim 2019
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İstanbul kararı ne zaman verilecek - YSK'nın İstanbul kararı açıklanmadı mı

Gözler YSK'da: İstanbul bugün masaya geliyor

Mart ayının son gününde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından İstanbul'daki belirsizlik halen sürüyor. Seçmen listelerindeki tutarsızlıklar, kısıtlı seçmen iddiaları ve kamu görevlisi olmayanların görevlendirilmesi gibi hususlara yönelik itirazı YSK bugün görüşecek. YSK'nın bugün bir karar vermesi beklenmezken, alınacak karar kesin olarak kabul edilecek ve itiraz hakkı bulunmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YSK merkez binasındaki kapıda yer alan kurum logosu.
YSK merkez binasındaki kapıda yer alan kurum logosu.

Seçimlerin ardından yapılan itirazlar İstanbul ile ilgili kararda sona gelindi.

Yüksek Seçim Kurulu, bugün 14.30'dan itibaren İstanbul seçimine yapılan itirazları görüşecek. YSK, ilçe kurullarından gelen raporları inceleyecek, sürecin sonunda nihai kararını açıklayacak. Karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına, MHP ise İstanbul'un tümü ve Maltepe seçim sonuçlarına yönelik olağanüstü itirazda bulunmuştu.

YSK Başkanı Sadi Güven, süreçle ilgili aralıklarla açıklamalarda bulundu.

YSK İstanbul kararını inceleyecek

YSK, o başvuruların ardından ara kararlar verdi. İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumunun ve sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük olduğu iddiasının araştırılması istendi.

İddiaları araştıran İstanbul'daki 39 İlçe Seçim Kurulu raporlarını YSK'ya gönderdi. YSK üyeleri, hafta başından itibaren o raporları inceleyecek.

Bu sürecin ardından da İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son karar verilecek.

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