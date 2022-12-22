Gözümüz gibi baktık: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Koca Yusuflar'ın personeliyle görüştü

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle hava sahası kapatılınca Kiev’deki Borispol Havaalanı’nda kalan iki “A400M” tipi askeri nakliye uçağımız, önceki akşam Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na indi. “Koca Yusuf” olarak da bilinen uçakları, üs personeli ile uçak personelinin aileleri karşıladı. Kayseri’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da uçak personeli ve aileleriyle 221’inci Filo Komutanlığı’nda bir araya geldi. Ukrayna’daki sürece ilişkin bilgi veren personel, uçağın bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını, dönüş için her an hazır beklediklerini belirterek, “Uçağımıza gözümüz gibi baktık” dediler.

ERDOĞAN PERSONELLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hulusi Akar’ın telefonundan personel ve ailelerine hitap etti: “Nakliye uçaklarımız ve personelimizin ülkemize sağ salim dönmeleri bizi mutlu etti. Gerek Ukrayna gerekse Rusya makamlarına teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı anda uçaklarımızı alıp getirdiniz, sizleri tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Daha nice yolları beraber aşacağımıza olan inancım tam.”

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Uygun şartlar oluşur oluşmaz uçakların Türkiye’ye döndüğünü belirten Milli Savunma Bakanı Akar ise “Uçaklarımız sağ-salim yurda döndü ve bu hikaye sorunsuz şekilde tamamlandı. Bu vazifeyi çok şükür kazasız belasız tamamladık. Herkes evine kavuştu. Bundan sonra yeni görevler başlayacak. Askerliğin kaderi bu, bir görev biter, öteki başlar” diye konuştu. 2 A400M nakliye uçağı, insani yardım ve Türk vatandaşlarının tahliyesi için Ukrayna’ya gitmişti.

Atina NATO ilkelerini hiçe sayıyor

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Kayseri’de yapıldı. Sonuç bildirgesi imzalanıp ortak basın toplantısı düzenlendi. Akar, “Biz üç ülkenin sinerjisi için, barış için çalışıyoruz. Ülkelerimizi ilgilendiren iş birliği konularını geniş bir perspektifte ele aldık. Ermenistan’a uzatılan barış elinin tutulmasını istiyoruz, bu fırsat iyi değerlendirilmeli” dedi. Yunanistan’ın son dönemde artan tacizlerine de değinen Akar, şöyle konuştu: “Yunanistan saldırgan politikasına devam etmekte. Planlı NATO tatbikatı yapan uçaklarımıza kilit atılmış, gerekli karşılık verilmiştir. Bu düşmanca tavır, Yunanistan’ın NATO’nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir.”