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GündemGözyaşlarına boğuldular Dikkat çeken ayrıntı
ADANA

Gözyaşlarına boğuldular: Dikkat çeken ayrıntı

Adana'da kendisinde kask olan adam motosiklete bindirdiği biri bebek 3 çocuğu ve eşiyle ölümüne yolculuk yaptı. Diğer sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yolunda ilerleyen adamın çocukları ise gözyaşlarına boğuldu.

IHA
Adana'da trafikte dikkat çeken görüntü
Adana'da trafikte dikkat çeken görüntü

Adana'da bir babanın kendi kafasına kask takıp 2 kişilik motosiklete eşi, biri bebek 3 çocuğunu da alıp yolculuk yapması dikkat çekerken, bebek ve bir çocuğun da ağladığı görüldü.

Adana'nın ortasından geçen ve şehri ikiye bölen en işlek karayollarından biri olan D-400'de motosikletli sürücü görenleri hayrete düşürdü. Kendisinde kask olan adam motosiklete bindirdiği biri bebek 3 çocuğu ve eşiyle ölümüne yolculuk yaptı.

Çocukların gözyaşları içinde olduğu görülürken anne ve baba bu kadar olumsuz koşullarda hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

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