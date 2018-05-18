Gözyaşlarına boğuldular: Dikkat çeken ayrıntı

Adana'da bir babanın kendi kafasına kask takıp 2 kişilik motosiklete eşi, biri bebek 3 çocuğunu da alıp yolculuk yapması dikkat çekerken, bebek ve bir çocuğun da ağladığı görüldü.

Adana'nın ortasından geçen ve şehri ikiye bölen en işlek karayollarından biri olan D-400'de motosikletli sürücü görenleri hayrete düşürdü. Kendisinde kask olan adam motosiklete bindirdiği biri bebek 3 çocuğu ve eşiyle ölümüne yolculuk yaptı.

Çocukların gözyaşları içinde olduğu görülürken anne ve baba bu kadar olumsuz koşullarda hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

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