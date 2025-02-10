GPGYD 1. Çalıştayı ve İş Zirvesi kapılarını Sakarya'da açtı

Göç Politikaları Geliştirme ve Yönetim Derneği, birinci çalıştayını Sakarya'da hayata geçirdi. Programa, çok sayıda akademisyen ve hukukçu katıldı. Göç Politikaları Geliştirme ve Yönetim Derneği Kurucu Genel Başkanı Kadir Tutun, ve Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, çalıştayda önemli konuşmalar yaptı.





Sektörde birliktelik vurgusu

Çalıştayda değerlendirilen raporun İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ivedilikle iletileceği vurgulandı. Ayrıca Çalıştayda sektörde birliktelik vurgusu yapıldı. Aynı zamanda 2025-2026 vizyonu da ele alındı. STK'lar ve bakanlıların birlikte hareket ermesinin, göç politikaları konusunda daha etkili adımlar atılmasına olanak sağlanacağı ifade edildi. Dernek, bakanlığın çalışmalarına destek vermek istediğini de vurguladı.





Göç Politikaları Geliştirme ve Yönetim Derneği Kurucu Genel Başkanı Kadir Tutun.





Tutun: Çalıştayımızda çözüm önerilerini işleyeceğiz

Göç Politikaları Geliştirme ve Yönetim Derneği Kurucu Genel Başkanı Kadir Tutun, "Sektörümüzün çözüm önerilerini bugünkü çalıştayımızda çok değerli katılımcılar, akademisyenlerimiz, hukukçularımız, sektörümüzün temsilcileriyle birlikte panellerde birer birer işleyeceğiz" dedi.





Tutun, "Bizim buradan firmalarımızın toplanmasıyla beraber icra ettiğimiz birinci çalıştayımızda ülkemizin yapmış olduğu göç politikaları, mevzuat düzenlemelerle alakalı çözüm önerileriyle ilgili detayları, akademisyenlerimizle, hukukçularımızla, tercümanlarımızla ve sektörün kanaat önderleriyle birlikte tartışacağız. Güzel bir sonuç raporu çıkartabileceğimizi bilincindeyiz. Daha sonra da bu çıkan sonuç raporuyla ilgili makamlara, ilgili kamu kuruluşlarına destek sağlayabilecek projeler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı.

Sandalcı: Devletimizin bize ihtiyacı olduğu her anda bu çalışmalarının içinde olacağız

Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, "Göç Politikaları Geliştirme ve Yönetim Derneğimiz, devletimizin almış olduğu kararlara sahadan çalışan emektar insanlar olarak desteğimizi Göç Politikaları Geliştirme ve Yönetimi Derneğimizin liderliğinde bu çalışmalara destek vereceğimizle ilgili sözümüzü buradan bildiriyoruz. Devletimizin bize ihtiyacı olduğu her anda bu çalışmalarının içinde Göç Politikaları Geliştirme ve Yönetimi Derneği olarak hukukçularımızla birlikte bulunacağız" dedi.





Göç Politikaları Geliştirme ve Yönetim Derneği Başkanı Doğukan Keskin.





Keskin: Problemlerin aşikar olduğunun hepimiz farkındayız

Göç Politikaları Geliştirme ve Yönetim Derneği Başkanı Doğukan Keskin, "Ülkemizde göç politikalarıyla ilgili problemlerin aşikar olduğunun hepimiz farkındayız. Bu anlamda iyileştirmek adına, gün sonunda çıkacak sonuç raporunu, genel başkan tarafından ilgili bakanlık ve makamlara iletilecektir" dedi.





Göç Politikaları Geliştirme ve Yönetim Derneği Başkan Yardımcısı Abdullah Özar.





Özar: Nasıl katkıda bulunabiliriz bunun için bir araya geldik

Göç Politikaları Geliştirme ve Yönetim Derneği Başkan Yardımcısı Abdullah Özar, "Özellikle resmi kurumlara, STK'ların birlikte çalışmaları hususunda neler yapabiliriz?, İçişleri Bakanlığımızın mutlaka bu konularla ilgili çalışmaları var ama STK olarak biz bu döngüye, bu sisteme nasıl bir katkıda bulunabiliriz. Bunun için bir araya geldik" açıklamasında bulundu.





Güç Politikaları Geliştirme ve Yönetim Derneği Başkan Yardımcısı Zeynep Köse.





Köse: Süreç biraz uzun olacak