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Gündem GSM operatörlerinin devre dışı kaldığı olası İstanbul Depreminde iletişim üssü olarak kullanılacak
KOCAELİ

GSM operatörlerinin devre dışı kaldığı olası İstanbul Depreminde iletişim üssü olarak kullanılacak

Kocaeli'de 17 Ağustos depreminin yaşandığı Gölcük'te 'TRAC Gölcük Telsiz İstasyonu' kuruldu. AFAD desteğiyle gönüllü telsizciler tarafından kurulan istasyon, İstanbul'da olası depremde iletişimin merkez üssü olarak kullanılabilecek. Olası deprem veya bir afet anında GSM operatörlerinin devre dışı kalabileceğini ifade eden 'Türkiye Radyon Amatörleri Cemiyeti Gölcük' Şubesi Başkanı Öcal, "Afet anında telsiz istasyonlarımız devreye girecek ve aksayan haberleşme hizmeti yeniden sağlanacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Olası İstanbul Depreminde iletişim üssü olarak kullanılacak.
Olası İstanbul Depreminde iletişim üssü olarak kullanılacak.

Gölcük'ün Değirmendere Sahili’nde, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından kurulan ve o zamandan bu yana gönüllüleriyle beraber çalışmalarını sürdüren Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, İstanbul’da olası depremde iletişim hatlarının kurulabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sahil kenarına kurdukları antenler ve telsiz istasyonlarıyla olası deprem anında devre dışı kalan GSM operatörleri yerine telsizlerle iletişime geçmeye hazırlanan ekip, olası İstanbul depremi için hazır bulunuyor.

Olası İstanbul Depreminde iletişim üssü olarak kullanılacak.
  • Amaçlarının deprem anında kesilen iletişim nedeniyle afet bölgesine gelecek ekiplerin anında bilgilendirilip zaman kaybı yaşanmasını önlemek olduğunu belirten Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Gölcük Şubesi Başkanı Umut Öcal, “Bir afet anında telsiz istasyonlarımız devreye girecek ve aksayan haberleşme hizmeti yeniden sağlanacak" diye konuştu.

Olası İstanbul Depreminde iletişim üssü olarak kullanılacak.

'OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE İLETİŞİM ÜSSÜ OLACAK'

Meydana gelebilecek İstanbul depremi sırasında GSM operatörlerinin kesilmesi halinde istasyonlarının iletişim üssü olarak kullanılacağını söyleyen Öcal, “Bulunduğumuz TRAC Gölcük Yerleşkesi olası bir İstanbul depremi için hazırlanmıştır. Bulunduğumuz pozisyon itibarıyla İstanbul İl Afet Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile haberleşmeye geçebilecek yetkinlikteyiz. İstasyonumuzun kuruluş amacı olası bir İstanbul depremine yardıma gidecek olan ekiplere haberleşme desteği sağlamaktır. Aynı zamanda Kocaeli ve benzer ildeki müdürlüklerin buraya gelerek telsiz istasyonu kurması için hazırlanmıştır. Yaşanabilecek bir İstanbul depreminde burası haberleşme üssü olarak kullanılacaktır. Altyapımız buna göre şekillendirildi. Şu an tek eksiğimiz bir uydu interneti haberleşmesidir. O sistemi de hallettiğimiz zaman burası global anlamda bir afet haberleşme istasyonu olacaktır." dedi.

Olası İstanbul Depreminde iletişim üssü olarak kullanılacak.

İLETİŞİM EKSİKLİĞİNİN ORTADAN KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Amaçlarının deprem anında yaşanabilecek iletişim eksikliğini ortadan kaldırmak olduğunu belirten Öcal, “Deprem anında bütün GSM şebekeleri, telli haberleşme sistemi ve uydu telefonları ne yazık ki devre dışı kalmaktadır. Bunu en son İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremde görmüş olduk. TRAC üyesi amatör telsizciler, Türkiye’deki Afet Müdahale Planı’na göre bu durumda telsiz istasyonlarını devreye sokacak ve görevlendirildikleri kurumlardaki telsiz haberleşmesini devreye alacaklar. Böylece olası bir afet anında aksayan haberleşme sistemi yeniden sağlanmış olacak" diye konuştu.

Deprem anında iletişim hatlarının kesilmesi nedeniyle zaman kaybı yaşanabileceğini dile getiren Öcal, "Afet Müdahale Planı’na göre olası İstanbul depremine yardım için gelecek olan iller, telsizle haberleşebilecek. Kurumlar tarafından gösterilen yerlere yönlendirmeleri telsizler aracılığıyla sağlanacaktır. Örneğin; Ankara’dan bir arama- kurtarma ekibi yola çıktığını bize bildirdiğinde, biz ona telsizle İstanbul’da hangi bölgeye görevli olarak gideceğini daha yoldayken bildireceğiz. Böylece zaman kaybının önüne geçilecek ve devletimizin müdahale süresi çok daha kısa bir zamana indirilmiş olacak" dedi.

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