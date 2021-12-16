Gündem Gübreyi eski fiyattan satışa başladı Üreticiler akın etti
RİZE

Gübreyi eski fiyattan satışa başladı: Üreticiler akın etti

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yapılan yaş çay tarımı için kullanılan gübrede fiyatların dolar kurundaki artışla 2 katına çıkmasına rağmen Rize’deki firma, üreticilere geçen yıldan kalma gübreleri eski fiyattan satıyor. Stokçuluğun konuşulduğu dönemde yarı fiyatına gübre satıldığını duyan çay üreticileri, firmanın depolarına akın etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Gübreyi eski fiyattan satışa başladı: Üreticiler akın etti
Gübreyi eski fiyattan satışa başladı.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 830 bin dekar alanda yapılan yaş çay tarımında kullanılan gübrenin fiyatı, dolar kurundaki artışla 2'ye katlandı. Henüz sezonun gübreleri piyasaya inmezken, gelecek yıldan itibaren gübrenin tonunun 10 bin TL'den satılması bekleniyor. Dolardaki yükselişle gübrenin fiyatının artmasına rağmen Rize’de firma, üreticilere eski fiyattan, tonu 5 bin TL'den satışa başladı. Türkiye’de stokçuluk tartışmalarının yaşandığı dönemde zamsız fiyatlarla gübre satıldığını duyan çay üreticileri ise firmanın depolarına akın etti.


'STOKÇULARA ÖRNEK OLSUN'


Çay üreticisi Mehmet Sevinç, “Stokçuluğu önlemek için burada güzel bir kampanya yapıldı. Her üreticinin de faydalanabilmesi için 500 kilo ile sınırlı tuttular. Bu zaten bizim ihtiyacımızı karşılar. Bu da stokçulara örnek olsun” dedi.

ÜRETİCİYE DESTEK OLDU


Kampanyayı duyup geldiğini söyleyen üretici Ramazan Alkan ise “Ne yazık ki şu anda Türkiye’de halkı düşünmeden stokçuluk yapanlar varken, Rize’de üreticiye destek olan bu firmayı alkışlıyoruz. Üreticinin kullanması gereken gübreyi stoklayarak saklayıp yüksek fiyattan satmak yerine eski fiyatlarla üreticinin satışına sunmuştur. Şu anda piyasa fiyatının yarısından üreticiye satılıyor” diye konuştu.


Kampanyadan yararlanarak bu yılki gübre ihtiyacını karşıladığını söyleyen üretici Hasan Yalçınkaya ise “Şu anki ortamda Türkiye’de böyle halkı düşünen firmaların artmasını ümit ediyoruz. Daha fazla üreticiye ulaşabilmesi için satışın 500 kiloyla sınırlandırılması da çok anlamlı. Döviz kurlarına bağlı olarak artış gösteren gübrenin tonu şu an 10 bin TL civarında ama biz buradan yarı fiyatına alıyoruz. Üreticiyi düşünen firma büyük bir fedakarlık yapmıştır” dedi.


'DİĞER FİRMALARA ÖRNEK OLMAK İSTEDİK'


Firma sahibi Muhammet Akkuş da stokçuluğa karşı başlatılan mücadeleye kendilerinin de destek verdiğini belirterek, "Üreticilerimize destek olmak için geçen yıldan elimizde olan çay gübresini erkenden satışa sunduk. Çok ciddi bir talep gördük. Stoklarımızla sınırlı olan bu kampanyamızdan daha fazla üreticinin faydalanabilmesi için de satışları 500 kiloyla sınırlı tuttuk. Burada hem üreticimize destek hem de diğer firmalara örnek olmak istedik. Gübremizi dolarla almamıza rağmen dolardaki artış ve diğer etkenleri göz önüne almadan, gelecek sezonun da fiyatının ne olacağını bilmeden, satışa sunduk. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Şunu çok net görebiliyoruz ki ocak, şubat ayları geldiğinde gübrenin fiyatının 2-3 katı olacağının farkındayız ama biz onu dikkate almadan, gübremizi geçen sezonun fiyatından satıyoruz” diye konuştu.

’Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var’ deyip ekmek fiyatına zam yapmadı kapısında kuyruk oldu
FOTOĞRAF 6
Title
Serik ilçesinde ’Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var’ deyip etmek fiyatına zam yapmayan fırıncı ekmeği adeta yok satıyor. Ekmeğe hem zam yapmayan hem de ’ekmeğimle oynamayın’ afişi asarak meslektaşlarına mesaj gönderen Özkan Okatan, \"Biz kampanyamıza devam ettiriyoruz. 8 ay önce sürdürdüğümüz istikrarlı gidişi sürdürmeye devam ediyoruz. Ekmek bizde 2.25 lira ve gramajı aynı 250 gram. Biz daha önce başlattık bu kampanyayı. Çünkü halkımıza söz verdik. 50-75 kuruş geriden geleceğiz diye. Sözümüzün arkasındayız ve sözümüzü tutuyoruz. Her şeye göğüs gerecek gücümüz var çok şükür\" dedi.
Title
Diğer meslektaşlarının ekmeğe uyguladığı zam hakkında konuşan Okatan, \" Ben onların düşüncesini bilmiyorum. Düşüncelerine zaten katılmıyorum. Benim için halkın düşüncesi önemli. Onlar da beni takdir ediyor. Gördüğünüz gibi müşterilerimiz hiç eksik olmuyor. Biz bu istikrarlı gidişatımızı devam ettireceğiz. 8 ay önce 260 gram ekmek 1.75 liraydı. Şimdi ise 250 gram ekmek bizde 2.25 lira. Müşterilerimizin hepsi memnun hepsiyle aile gibi olduk, takdirini topladık\" dedi.
Title
Daha ucuz ekmek almayı tercih ettikleri için bu fırına gelen vatandaşlardan Fahri Erdoğan, \"Burada ekmek 2.25 onun için geliyoruz. Bizim için 5 ekmek aldığımız zaman 2 ekmek farklı oluyor\" dedi.<br>Selami Arslan ise \"Ekmek şu hayat şartlarında en büyük olay. Bu iş yerinin vatandaşın yanında olması gerçekten bizi sevindiriyor\" şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
’Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var’ deyip ekmek fiyatına zam yapmadı kapısında kuyruk oldu
Antalya'nın Serik ilçesinde ekmeğe zam yapılmasına tepki gösteren fırıncı, 8 ay önce başlattığı kampanyaya devam ederek, 250 gram olan ekmeği 2 lira 25 kuruştan satınca müşteriler de fırın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Daha önce de fırıncıların kendi gruplarından çıkarmasından dolayı 'fırıncılar giremez' afişi asan Özkan Okatan, bu kez de dükkanına 'ekmeğimle oynamayın' afişi astı.


Bir garip defin hikâyesi

Bir garip
defin hikâyesi

​Gasilhanede şoke oldular: Kendi soyadlarını verip gömdüler.
Soğuk algınlığıyla karıştırılıyor

Soğuk algınlığıyla karıştırılıyor

​Yeni araştırma: Omicron varyantının 2 farklı belirtisi ortaya çıktı.
Asgari ücrettekarar günü

Milyonların beklediği rakam bugün açıklanacak.
İstanbul'un ilçesinde kar kalınlığı 7 santimi buldu

İstanbul'un ilçesinde kar kalınlığı 7 santimi buldu

Gündeme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.