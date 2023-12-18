Güdümlü bombaları Lübnan’a saklıyor

İşgalci güç İsrail’in, ABD’den aldığı akıllı bomba mühimmatını Lübnan’da Hizbullah’a karşı açacağı ikinci cephe için stokladığı değerlendiriliyor. İngiliz The Economist dergisinin haberine göre 7 Ekim sonrası işgalci güç 29 bin bombayı Gazze’de katliam ve yıkım için kullandı. Bu rakam neredeyse ABD ve İngiltere’nin 2003’teki işgal sürecinin ilk ayında Irak’ın tamamına attığı bombaların sayısı kadar ve günde ortalama 500 bombaya denk geliyor. İsrail ordusunun bu süre zarfında kullandığı güdümsüz bomba sayısındaki artış ise dikkati çekiyor.
Yüzde 10’dan yüzde 45’e çıktı
İşgal ordusunun özellikle son haftalarda alışılmadık derecede yüksek sayıda güdümsüz mühimmat kullandığı ve 7 Ekim’den sonraki ilk iki haftadaki güdümsüz bomba kullanımı yüzde 10 civarındayken güncel durumda yüzde 40-45 seviyesine ulaştığına işaret edildi.
Elinde binlerce güdümlü bomba kiti var
İsrail’in, 2015’ten bu yana ABD şirketlerinden 14.500 JDAM kiti ve binlerce lazer güdümlü füze de dahil olmak üzere yaklaşık 1,9 milyar dolar değerinde hassas güdümlü mühimmat (PGM) satın aldı. 7 Ekim’den bu yana ise ABD’nin İsrail’e tahmini 3 bini JDAM olmak üzere en az 15 bin bomba gönderdiği tahmin ediliyor. Kasım ayında Biden Kongre’ye JDAM kitleriyle benzer özellikte 320 milyon dolar değerinde SPICE mühimmatı göndermeyi planladığını söylemişti.
Hizbullah’a göre stok
Derginin haberine göre işgalci gücün elindeki envantere rağmen, güdümsüz bomba kullanımını artırmasının ardındaki gerçek sebebin Lübnan’a yönelik olası bir saldırının hazırlığı olarak gösteriyor. İşgalci güç, Hizbullah’ın elindeki daha sofistike silahları göz önünde bulundurarak, elindeki güdümlü mühimmatı açılacak Lübnan cephesinde değerlendirmek istiyor. İşgalci gücün Yemen’de Husilere yönelik olası bir saldırı için de güdümlü kitlere ihtiyacı olduğu belirtiliyor.
Savaş tehdidi
Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail ile Lübnan sınırındaki askeri statüye ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanmamasının, Lübnan ile topyekûn bir savaşa neden olabileceği tehdidinde bulundu. Daha önce İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant da Hizbullah’ı sınırdan uzaklaşmaması halinde müdahaleyle tehdit etmişti.