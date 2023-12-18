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Güdümlü bombaları Lübnan’a saklıyor

ABD’den binlerce akıllı bomba alan işgalci güç, Gazze’de yüzde 45 oranında güdümsüz bomba kullanmaya başladı. Elinde yeterli miktarda akıllı bomba kiti bulunan İsrail’in bunları Lübnan’da Hizbullah’a karşı açacağı ikinci cephe için sakladığı değerlendiriliyor.

04:00 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 03:08 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İşgalci güç İsrail’in, ABD’den aldığı akıllı bomba mühimmatını Lübnan’da Hizbullah’a karşı açacağı ikinci cephe için stokladığı değerlendiriliyor. İngiliz The Economist dergisinin haberine göre 7 Ekim sonrası işgalci güç 29 bin bombayı Gazze’de katliam ve yıkım için kullandı. Bu rakam neredeyse ABD ve İngiltere’nin 2003’teki işgal sürecinin ilk ayında Irak’ın tamamına attığı bombaların sayısı kadar ve günde ortalama 500 bombaya denk geliyor. İsrail ordusunun bu süre zarfında kullandığı güdümsüz bomba sayısındaki artış ise dikkati çekiyor.

Yüzde 10’dan yüzde 45’e çıktı

İşgal ordusunun özellikle son haftalarda alışılmadık derecede yüksek sayıda güdümsüz mühimmat kullandığı ve 7 Ekim’den sonraki ilk iki haftadaki güdümsüz bomba kullanımı yüzde 10 civarındayken güncel durumda yüzde 40-45 seviyesine ulaştığına işaret edildi.

Elinde binlerce güdümlü bomba kiti var

İsrail’in, 2015’ten bu yana ABD şirketlerinden 14.500 JDAM kiti ve binlerce lazer güdümlü füze de dahil olmak üzere yaklaşık 1,9 milyar dolar değerinde hassas güdümlü mühimmat (PGM) satın aldı. 7 Ekim’den bu yana ise ABD’nin İsrail’e tahmini 3 bini JDAM olmak üzere en az 15 bin bomba gönderdiği tahmin ediliyor. Kasım ayında Biden Kongre’ye JDAM kitleriyle benzer özellikte 320 milyon dolar değerinde SPICE mühimmatı göndermeyi planladığını söylemişti.

Hizbullah’a göre stok

Derginin haberine göre işgalci gücün elindeki envantere rağmen, güdümsüz bomba kullanımını artırmasının ardındaki gerçek sebebin Lübnan’a yönelik olası bir saldırının hazırlığı olarak gösteriyor. İşgalci güç, Hizbullah’ın elindeki daha sofistike silahları göz önünde bulundurarak, elindeki güdümlü mühimmatı açılacak Lübnan cephesinde değerlendirmek istiyor. İşgalci gücün Yemen’de Husilere yönelik olası bir saldırı için de güdümlü kitlere ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Savaş tehdidi

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail ile Lübnan sınırındaki askeri statüye ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanmamasının, Lübnan ile topyekûn bir savaşa neden olabileceği tehdidinde bulundu. Daha önce İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant da Hizbullah’ı sınırdan uzaklaşmaması halinde müdahaleyle tehdit etmişti.


Kundakta tedavi gören bebekleri vurdular
Kundakta tedavi gören bebekleri vurdular

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesini top ateşiyle hedef aldığını, saldırıda bir çocuğun öldüğünü duyurdu. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin bilgi verdi. Kudra, atılan top mermisinin hastanenin duvarına isabet ettiğini ancak patlamadığını, saldırının olduğu bölümde tedavi gören 13 yaşındaki Dunya Ebu Muhsin isimli kız çocuğunun öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını kaydetti. Kudra, Ebu Muhsin'in daha önce Han Yunus'ta uğradığı saldırı sonucu ayağının ampüte edildiğini belirtti. Sözcü, "Mermi patlasaydı, büyük bir faciaya sebep olurdu." ifadesini kullandı. Kudra, yaptığı bir diğer açıklamada da kuzeydeki El-Avde Hastanesine İsrail güçlerince baskın düzenlendiğini, hastane çalışanlarının 4 saat boyunca alıkonulduğunu duyurdu. Askerlerin Hastane Müdürü Ahmed Muhenna başta olmak üzere sağlık personelini alıkoyduğunu, üzerlerini soyduğunu ve insani olmayan koşullarda 4 saat boyunca sorguya çektikten sonra serbest bıraktığını kaydeden Kudra, Muhenna'nın serbest bırakılmayıp bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı. Kemal Advan Hastanesi'nde yaşananların benzerinin burada tekrarlanmasından korktuklarını ifade eden Kudra, hastanenin ve sağlık personelinin korunması için uluslararası kurumları acilen müdahaleye çağırdı. Öte yandan Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine yönelik saldırıdan endişe duyduğunu ifade etti. Açıklamada, hastanelere ve sağlık kurumlarına yönelik bu ihlallere karşı uluslararası topluma bu kurumları ve sağlık çalışanlarını koruma çağrısı yapıldı.


#Lübnan
#ABD
#Politika
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