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ANTALYA

Guinness’e başvuru yapacaklar: CHP’li belediyeye karşı en uzun grev rekoru

HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde sürdürdüğü grevde 666 gün geride kaldı. Sendika, grevin rekor olarak tescillenmesi için Guinness’e başvuru yapacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Guinness’e başvuru yapacaklar: ​CHP’li belediyeye karşı en uzun grev rekoru
En uzun süreli grev rekoru, daha önce 1978 yılında Elbistan Belediyesi işçilerinin yaptığı 449 gün süren greve aitti.

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın ücret ve sosyal haklar için başlattığı iş bırakma eylemi 666 gününü doldurdu. Grevin rekor olarak tescillenmesi için HİZMET-İŞ Sendikası Guinness rekorlar kitabına başvuracak. En uzun süreli grev rekoru, daha önce 1978 yılında Elbistan Belediyesi işçilerinin yaptığı 449 gün süren greve aitti. HAK-İŞ ve Hizmet -İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde devam eden grevin emek dünyası adına haksızlığa karşı direnişin önemli bir simgesi haline geldiğini söyledi.

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EMEK EDEBİYATI YAPIYORLAR

  • 666 gündür kar kış, sıcak demeden işçilerin hakları için önemli bir mücadele verildiğini vurgulayan Arslan, “Ne yazıktır ki Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimi bu haklı mücadeleye ısrarla kulaklarını tıkadı. Sahip olduğu tarihi ehemmiyeti ve turizm potansiyeli ile ülkemizin en önemli kentlerinden birisi olan Antalya’da emekçilerimizin mağdur edilmesi hiçbir siyasi görüşe ve inanışa sığmamaktadır” dedi.

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ORTAK PAYDADA BULUŞALIM

Emekçileri mağdur edenlerin emek edebiyatına sığınmayı alışkanlık haline getirdiklerini belirten Arslan, şöyle konuştu: “Emekçilerimiz 666 gündür mağdur edilmektedir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ve ekibine sesleniyoruz; gelin, içinde bulunduğumuz salgın döneminde iş yükü daha da artan, yaklaşık iki yıldır insan onuruna yakışmayan bir ücretle çalıştırmaya devam ettiğiniz emekçileri mağdur etmekten vazgeçin. Emekçilerimizin daha fazla mağdur olmaması için ortak paydada buluşalım.”

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