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Gülen için düzenlenen ayinde dikkat çeken isim

Gülen için düzenlenen ayinde dikkat çeken isim

Lokman Özdemir
10:0026/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Teröristbaşı Fetullah Gülen için düzenlenen ayin
Teröristbaşı Fetullah Gülen için düzenlenen ayin

ABD'de ölen Fetullah Gülen için New Jersey'deki Skylands Stadyumu'nda düzenlenen ayinde örgütün sözde TSK imamı ve 15 Temmuz darbe girişiminin firari isimlerinden Adil Öksüz'ün de bulunduğu ileri sürüldü.

Yıllardır yaşadığı ABD'de Türkiye düşmanlığı yapan Fetullah Gülen öldü.


Teröristbaşı için cenaze ayini New Jersey eyaletindeki Skylands Stadyumu'nda düzenlendi.


Törene katılan bazı FETÖ mensuplarının şapka, gözlük ve maske takarak kimliklerini saklamaya çalıştıkları dikkat çekti.



Adil Öksüz ayine katıldı mı?


Ayrıca, sözde TSK imamı ve 15 Temmuz darbe girişiminde firari olan
Adil Öksüz
'ün de törende bulunduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Adil Öksüz

Tabutun arkasındaki bir kişinin, darbe girişiminde önemli rol oynayan ve örgütün askeri sorumlusu olduğu belirtilen Adil Öksüz olabileceği ileri sürüldü.



Görüntülere yansıyan ismin terörist Öksüz'e benzediği görüldü.


Örgüt mensupları kendini gizlemeye çalıştı


FETÖ lideri Gülen’in cesedi ABD’deki Pensilvanya’daki örgüt karargahı olarak bilinen çiftliğin bahçesine gömüldü.





Skylands Stadyumu’nda gerçekleşen ayine gelen örgüt mensuplarına, törenden kısa bir süre önce WhatsApp üzerinden güvenlik talimatları verildiği belirtildi.



Bu talimatlarda,
"Maske, şapka ve gözlük takın. Türkiye basını olacak, güvenlik önlemleri alınacak. Stadyuma QR kod ile giriş yapılacak."
ifadelerine yer verildi.

Öğle saatlerinde stadyumda toplanan FETÖ üyelerinin kimliklerini gizlemeye çalıştıkları ve yüzlerini elleriyle kapatmaya çalıştıkları görüldü.




#Fetullah Gülen
#FETÖ
#Adil Öksüz

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