Gülen için düzenlenen ayinde dikkat çeken isim

ABD'de ölen Fetullah Gülen için New Jersey'deki Skylands Stadyumu'nda düzenlenen ayinde örgütün sözde TSK imamı ve 15 Temmuz darbe girişiminin firari isimlerinden Adil Öksüz'ün de bulunduğu ileri sürüldü.
Yıllardır yaşadığı ABD'de Türkiye düşmanlığı yapan Fetullah Gülen öldü.
Teröristbaşı için cenaze ayini New Jersey eyaletindeki Skylands Stadyumu'nda düzenlendi.
Törene katılan bazı FETÖ mensuplarının şapka, gözlük ve maske takarak kimliklerini saklamaya çalıştıkları dikkat çekti.
Adil Öksüz ayine katıldı mı?
Tabutun arkasındaki bir kişinin, darbe girişiminde önemli rol oynayan ve örgütün askeri sorumlusu olduğu belirtilen Adil Öksüz olabileceği ileri sürüldü.
Görüntülere yansıyan ismin terörist Öksüz'e benzediği görüldü.
Örgüt mensupları kendini gizlemeye çalıştı
FETÖ lideri Gülen’in cesedi ABD’deki Pensilvanya’daki örgüt karargahı olarak bilinen çiftliğin bahçesine gömüldü.
Skylands Stadyumu’nda gerçekleşen ayine gelen örgüt mensuplarına, törenden kısa bir süre önce WhatsApp üzerinden güvenlik talimatları verildiği belirtildi.
Öğle saatlerinde stadyumda toplanan FETÖ üyelerinin kimliklerini gizlemeye çalıştıkları ve yüzlerini elleriyle kapatmaya çalıştıkları görüldü.