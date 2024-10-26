Gülen için düzenlenen ayinde dikkat çeken isim

FETÖ'cü Ahmet Kurucan, teröristbaşı Fetullah Gülen'in Amerikan kültürüne göre gömüldüğünü söyledi. Gülen'i tabutla toprağa verdiklerini belirten Kurucan, "Arkasına yastıklar koyduk. Hocaefendi o geçici istirahatgâhında kıbleye müteveccih bir şekilde yatıyor." ifadelerini kullandı. Kurucan, tekbir getirilmemesini de "Tekbire çok ciddi siyasi anlamlar yüklendi Türkiye'de. Biz onun için ısrarla dünyaya örnek olsun diye tekbir getirilmeyecek diye vurguladık. İnsanların tekbir getirmemelerinin nedeni budur." diyerek savundu.