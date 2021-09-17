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İSTANBUL

Gülhane tramvay durağında akıl almaz kaza

İstanbul’un Fatih ilçesinde Gülhane tramvay durağında yaşlı bir adamın ayağı, tramvay ile demir korkuluklar arasında sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı adam, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Gülhane tramvay durağında akıl almaz kaza
Yaşlı adamın ayağı, tramvay ile durağın demir korkuluklar arasında sıkıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 13.30 sıralarında Gülhane tramvay durağında yaşandı. Kabataş istikametine seyreden tramvaydan inen 70 yaşlarında bir adam, yolun karşısına geçmek istedi. Rayların üzerinden geçmeye çalışan yaşlı adamın ayağı, tramvay ile durağın demir korkuluklar arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ve görevlilerin uyarıları üzerine vatman hemen aracı durdurdu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA

Yaralı adam, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri de normale döndü.

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