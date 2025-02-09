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Gültekin Uysal cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu

Gültekin Uysal cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu

15:409/02/2025, Pazar
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Gültekin Uysal 2028 seçimlerinde aday olacak
Gültekin Uysal 2028 seçimlerinde aday olacak

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2028'de gerçekleşmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olacağını açıkladı.


Uysal, katıldığı televizyon programında
"Türkiye’nin Demokrat Parti’nin temsil ettiği köklü değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti’nin Cumhurbaşkanı adayıyım"
dedi.





#Gültekin Uysal
#cumhurbaşkanlığı
#Demokrat Parti

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