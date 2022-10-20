Gündem Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı 16 uluslararası operasyon yapıldı
ANKARA

Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı: 16 uluslararası operasyon yapıldı

Gümrük muhafaza ekipleri, ilaç, tütün ürünleri, alkolün yanlış sınıflandırılması, çift kullanımlı eşya, nesli tükenmekte olan hayvan türleri, çevre ve doğa suçları, yasa dışı tehlikeli atık, nakit/değerli maden kaçakçılığının da arasında bulunduğu 16 uluslararası operasyon gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı: 16 uluslararası operasyon yapıldı
Arşiv.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce sınır aşan suçlarla mücadele kapsamında yürütülen uluslararası iş birliği faaliyetleri sonucunda pek çok uluslararası operasyona katılım sağlanarak büyük başarılara imza atıldı.

Söz konusu operasyonlar, uluslararası alanda iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesi adına önemli katkılar sağladı.

Bu çerçevede, başka ülke ve uluslararası kuruluşlarla, yasa dışı sahte ilaç, tütün/tütün ürünleri, alkolün yanlış sınıflandırılması, çift kullanımlı eşya, nesli tükenmekte olan hayvan türleri, çevre ve doğa suçları, yasa dışı tehlikeli atık, nakit/değerli maden gibi kaçakçılık türlerinin de arasında bulunduğu ortak operasyonlar yürütüldü.

Bu kapsamda, son dönemde, toplam 16 uluslararası başarılı operasyon gerçekleştirilirken, operasyonlarda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimleri etkin rol aldı.

Operasyonlarda, "toplam 3 milyon 230 bin Türk lirası değerinde 352 bin 862 adet ilaç ve medikal malzeme, 149 bin Türk lirası değerinde cep telefonu, 548 bin adet doldurulmuş makaron, 490 bin adet boş makaron, 27 bin 220 paket sigara, 2 bin 109 adet elektronik sigara kartuşu ve yaklaşık 300 bin avro değerinde lüks marka saat" ele geçirildi.

Söz konusu uluslararası operasyonlarla birçok kaçak eşyanın yurda sokulması veya transit olarak diğer ülkelere taşınması engellenirken, her türlü kaçakçılık türüyle mücadele ulusal ve uluslararası alanda kararlılıkla devam ediyor.

Gümrük Muhafaza ekiplerince oto yedek parça kaçakçılarına yönelik operasyon
GÜNDEM
Gümrük Muhafaza ekiplerince oto yedek parça kaçakçılarına yönelik operasyon

İstanbul'da tarihi operasyon: Bakan Muş 'Ele geçirilen en yüksek miktar' diyerek duyurdu
FOTOĞRAF 4
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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi.

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Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunun Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu.
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, \" İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken Havalimanında yakalandı. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum\" dedi.
Title
İstanbul'da tarihi operasyon: Bakan Muş 'Ele geçirilen en yüksek miktar' diyerek duyurdu
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri Ambarlı Limanına gelen konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirdi. Ekipleri tebrik eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bunun bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon miktarı olduğunu bildirdi.
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