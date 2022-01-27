Gündem Gümüşhanede çığ düşen yol 11 saatte açıldı, muhtar hastaneye yetiştirildi
GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de çığ düşen yol 11 saatte açıldı, muhtar hastaneye yetiştirildi

Gümüşhane'nin Yukarı Yuvalı köyünde rahatsızlanan muhtar Hikmet Ayyıldız, 7 ayrı noktada düşen çığ nedeniyle kapanan yol 11 saatlik zorlu çalışmayla açılarak hastaneye ulaştırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Gümüşhanede çığ düşen yol 11 saatte açıldı, muhtar hastaneye yetiştirildi - Gümüşhane haberleri
İş makineleriyle yapılan yaklaşık 11 saatlik çalışmayla yol açılarak ambulans köye ulaştı.

Merkeze bağlı Yukarı Yuvalı köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası muhtar Hikmet Ayyıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak rahatsızlandığını söyleyip, yardım istedi.

DHA

Harekete geçen ekipler, yol, 7 ayrı noktada düşen çığlar nedeniyle kapandığı için köye ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

DHA

İş makineleriyle yapılan yaklaşık 11 saatlik çalışmayla yol açılarak ambulans köye ulaştı. Ayyıldız, Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sosyal medya hesabından, ‘Kahramanlar’ başlığı ile yol açma çalışması yürüten ekiplerin görüntülerini paylaşarak, “Bir hastayı kurtarmak için çığlara karşı verilen 11 saatlik sevgi ve merhamet dolu mücadeleden kesitler. Güzel yürekli bütün kahramanlarımıza saygıyla, minnetle” ifadelerine yer verdi.

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