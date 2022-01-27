Gümüşhane'de çığ düşen yol 11 saatte açıldı, muhtar hastaneye yetiştirildi

İmamoğlu'na 'Salak gibi yemeğe gitti' diyen Can Ataklı'dan geri vites: Gider yani ne olmuş

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İngiliz büyükelçi ile yemekte bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef alarak, 'Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun' demişti.



Ataklı bugünkü programında bir 'U' dönüşü yaparak, 'Adam yemek yemeye gitti. Gider, ne olmuş. Ben de giderdim. Sen de git. Burada ayıp bir şey yok ki, tam tersi, özgüven.' ifadelerini kullandı.